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Posted 20 декабря, 09:56

Published 20 декабря, 09:56

Modified 20 декабря, 10:00

Updated 20 декабря, 10:00

Сказочная зимняя деревня в Башкирии

Сказочную деревню отыскали в Башкирии

20 декабря 2024, 09:56
Фото: Национальный парк «Башкирия». Сказочная зимняя деревня в Башкирии
Сюжет
Отдых
Новая интересная туристам локация долгие годы пряталась в девственных лесах Бурзянском районе, сообщает в пятницу, 20 ноября, Нацпарк «Башкирия».
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В Башкортостане раскрыли локацию, достойную зимой внимания не меньше, чем Лапландия или Териберка. Аутентичная сказочная уютная деревушка Иргизлы спряталась от туристов и цивилизации между Уральских гор. Менее 400 человек живут там без шума и суеты, но со всеми коммунальными благами. Это местечко начали обживать в 1756 году. Некогда здесь был Вознесенский медеплавильный завод, а сегодня — привлекательная туристам уютная русская уральская глубинка: с высокими сугробами, прочными избами, теплыми печками и улыбками деревенских жителей.

— Новогодние каникулы на островке тишины и умиротворения — об этом вы мечтаете сейчас, планируя праздничные выходные? Здесь самый настоящий башкирский мёд, экологически чистые продукты, чистейший воздух, белый хрустящий снег и гостеприимные хозяюшки, — уверены в Нацпарке «Башкирия».

Деревня открыта к посещению туристами, в том числе — в составе организованных групп, которые могут по пути заглянуть и в соседний заповедник «Шульган-таш». Путешественники открыли Иргизлы, судя по отзывам на онлайн-сервисах, только летом 2024 года.

— Родина моего отца и деда. Побывал там впервые в жизни пару дней назад. Очень понравилась природа, особенно горы, утёсы, скалы. Река Белая и Антонова гора. Из недостатков могу отметить только отсутствие магазинов, — написал гость деревни 7 июня 2024 года.

— Отдыхали семьёй. Просто нет слов от восторга: наикрасивейшие места, нетронутая природа, хорошие и добрые люди. Река Белая, Антонова скала, рыбалка, пение птиц, старейшие сосны. Там просто «ах» на каждом шагу, — оставил отзыв на Иргизлы турист в июле 2024 года.

Интересно отметить, что деревня Иргизлы — малая родина действующего министра культуры Башкирии Амины Шафиковой.

Сказочная зимняя деревня в БашкирииСказочная зимняя деревня в Башкирии
Сказочная зимняя деревня в БашкирииСказочная зимняя деревня в Башкирии
Сказочная зимняя деревня в БашкирииСказочная зимняя деревня в Башкирии
Сказочная зимняя деревня в БашкирииСказочная зимняя деревня в Башкирии
Сказочная зимняя деревня в БашкирииСказочная зимняя деревня в Башкирии
Сказочная зимняя деревня в Башкирии. Фото: Национальный парк «Башкирия»
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