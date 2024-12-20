Сказочную деревню отыскали в Башкирии

В Башкортостане раскрыли локацию, достойную зимой внимания не меньше, чем Лапландия или Териберка. Аутентичная сказочная уютная деревушка Иргизлы спряталась от туристов и цивилизации между Уральских гор. Менее 400 человек живут там без шума и суеты, но со всеми коммунальными благами. Это местечко начали обживать в 1756 году. Некогда здесь был Вознесенский медеплавильный завод, а сегодня — привлекательная туристам уютная русская уральская глубинка: с высокими сугробами, прочными избами, теплыми печками и улыбками деревенских жителей.