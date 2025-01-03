Отдых в Башкирии станет дороже

Posted 3 января, 05:41
Published 3 января, 05:41
Modified 3 января, 05:43
Updated 3 января, 05:43
Снег, лыжи, веселье — все это ждет вас в Абзаково, но с 2025 года к этому добавился еще один пункт — туристический налог. Как стало известно, теперь за проживание в гостинице придется платить немного больше, ведь Совет Абзаковского сельсовета решил воспользоваться своим правом и ввести этот сбор для пополнения местного бюджета.
Как это будет работать? Налог будет взиматься с отелей, имеющих регистрацию в реестре квалифицированных средств размещения. В первый год, в 2025-м, ставка составит 1% от стоимости номера, но не менее 100 рублей в сутки. Однако, к 2029 году ставка налога планируется к увеличению до 5%. Чиновники уверяют, что все собранные средства будут направлены на развитие курорта и улучшение условий для туристов.
Стоит также отметить, что Абзаково не первый курорт в Башкирии, где вводится подобный налог. Кумертау, Стерлитамак, Учалы, Бирск, Белорецк, Белебей и Октябрьский уже сделали это ранее.
Как ранее сообщал Mkset, в России с 1 января будут изменены суммы госпошлин для физлиц за действия с недвижимостью.