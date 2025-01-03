Отдых в Башкирии станет дороже

Как это будет работать? Налог будет взиматься с отелей, имеющих регистрацию в реестре квалифицированных средств размещения. В первый год, в 2025-м, ставка составит 1% от стоимости номера, но не менее 100 рублей в сутки. Однако, к 2029 году ставка налога планируется к увеличению до 5%. Чиновники уверяют, что все собранные средства будут направлены на развитие курорта и улучшение условий для туристов.