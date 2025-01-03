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Posted 3 января, 05:41

Published 3 января, 05:41

Modified 3 января, 05:43

Updated 3 января, 05:43

В Башкирии на горнолыжном курорте вводят туристический налог

Отдых в Башкирии станет дороже

3 января 2025, 05:41
Фото: 1MI.

В Башкирии на горнолыжном курорте вводят туристический налог

Сюжет
Отдых
С января 2025 года на горнолыжном курорте Абзаково вводится туристический налог, добавляющий «горку» к общей стоимости отдыха, сообщает пресс-служба курорта.

Снег, лыжи, веселье — все это ждет вас в Абзаково, но с 2025 года к этому добавился еще один пункт — туристический налог. Как стало известно, теперь за проживание в гостинице придется платить немного больше, ведь Совет Абзаковского сельсовета решил воспользоваться своим правом и ввести этот сбор для пополнения местного бюджета.

Как это будет работать? Налог будет взиматься с отелей, имеющих регистрацию в реестре квалифицированных средств размещения. В первый год, в 2025-м, ставка составит 1% от стоимости номера, но не менее 100 рублей в сутки. Однако, к 2029 году ставка налога планируется к увеличению до 5%. Чиновники уверяют, что все собранные средства будут направлены на развитие курорта и улучшение условий для туристов.

Стоит также отметить, что Абзаково не первый курорт в Башкирии, где вводится подобный налог. Кумертау, Стерлитамак, Учалы, Бирск, Белорецк, Белебей и Октябрьский уже сделали это ранее.

Жители Башкирии будут платить новые налоги
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Как ранее сообщал Mkset, в России с 1 января будут изменены суммы госпошлин для физлиц за действия с недвижимостью.

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