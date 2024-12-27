Самый дорогой тайный курорт ввел новый налог в Башкирии

Напомним, ранее президент Владимир Путин подписал закон о туристическом налоге, который предполагает сборы с гостиниц и отелей. Таким организациям придётся платить 1% от стоимости проживания в номерах — при этом пополнять бюджет они должны не менее чем на ₽100 в день. Ставка налога будет ежегодно повышаться до 2029 года. Вводить сборы разрешили каждому муниципалитету самостоятельно.