Самый дорогой тайный курорт ввел новый налог в Башкирии

Posted 27 декабря, 16:31
Published 27 декабря, 16:31
Modified 27 декабря, 20:26
Updated 27 декабря, 20:26
Турналог будет введён в деревне Абзаково Белорецкого района Башкирии, сообщили в пресс-службе одноимённого курорта в пятницу, 27 декабря. Нововведение начнёт действовать уже с 1 января 2025 года.
Напомним, ранее президент Владимир Путин подписал закон о туристическом налоге, который предполагает сборы с гостиниц и отелей. Таким организациям придётся платить 1% от стоимости проживания в номерах — при этом пополнять бюджет они должны не менее чем на ₽100 в день. Ставка налога будет ежегодно повышаться до 2029 года. Вводить сборы разрешили каждому муниципалитету самостоятельно.
Как ранее сообщал Mkset, ввести налог могут и в Уфе. Сейчас он также действуют в Кумертау и Стерлитамаке.
Напомним, в Абзаково находится одна из крупнейших и самых известных горнолыжных баз Башкирии.