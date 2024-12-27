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Posted 27 декабря, 16:31

Published 27 декабря, 16:31

Modified 27 декабря, 20:26

Updated 27 декабря, 20:26

В Белорецке ввели турналог

Самый дорогой тайный курорт ввел новый налог в Башкирии

27 декабря 2024, 16:31
Фото: 1MI.

В Белорецке ввели турналог

Чиновники Башкортостана продолжают один за другим утверждать в муниципалитетах новый обязательный сбор.
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Турналог будет введён в деревне Абзаково Белорецкого района Башкирии, сообщили в пресс-службе одноимённого курорта в пятницу, 27 декабря. Нововведение начнёт действовать уже с 1 января 2025 года.

Напомним, ранее президент Владимир Путин подписал закон о туристическом налоге, который предполагает сборы с гостиниц и отелей. Таким организациям придётся платить 1% от стоимости проживания в номерах — при этом пополнять бюджет они должны не менее чем на ₽100 в день. Ставка налога будет ежегодно повышаться до 2029 года. Вводить сборы разрешили каждому муниципалитету самостоятельно.

Как ранее сообщал Mkset, ввести налог могут и в Уфе. Сейчас он также действуют в Кумертау и Стерлитамаке.

Напомним, в Абзаково находится одна из крупнейших и самых известных горнолыжных баз Башкирии.

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