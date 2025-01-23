Сколько в Башкирии еще продержатся морозы

Так, «Яндекс Погода» сулит уфимцам начало отступление морозов уже в субботу, 25 января. В столице Башкирии ожидается потепление до -9°C. Потом станет еще теплее. В светлое время суток температура воздуха в Уфе будет держаться в диапазоне от -3°C до -1°C. Впрочем, радоваться отступлению зимы рано. По прогнозу сервиса холода с морозом под -13°C вернутся в Уфу уже 5 февраля.