Сколько в Башкирии еще продержатся морозы

Posted 23 января, 09:17
Published 23 января, 09:17
Modified 23 января, 09:19
Updated 23 января, 09:19
В Башкирию пришла традиционная зима. После аномально теплого января жителей региона волнует, сколько еще продержатся морозы в Башкирии и Уфе. Ответ на этот вопрос можно узнать в прогнозе погоды на десять дней по Уфе от синоптических ресурсов.
Так, «Яндекс Погода» сулит уфимцам начало отступление морозов уже в субботу, 25 января. В столице Башкирии ожидается потепление до -9°C. Потом станет еще теплее. В светлое время суток температура воздуха в Уфе будет держаться в диапазоне от -3°C до -1°C. Впрочем, радоваться отступлению зимы рано. По прогнозу сервиса холода с морозом под -13°C вернутся в Уфу уже 5 февраля.
Портал «ГисМетео» прогнозирует, что морозы в Уфе продержатся, как минимум, до понедельника, 27 января. Потом воздух в столице Башкирии постепенно днем прогреется до -1°C. Такая дневная температура ожидается 1 февраля.
По данным ресурса «Погода 7» морозы в Уфе сдаваться не собираются, как минимум, до вторника, 28 января. Только через пять дней в городе должно потеплеть до -2°C. Прочем, потом похолодает до -7°C и примерно такая дневная температура будет держаться в Уфе до конца первой декады февраля.
Напомним, в четверг, 23 января, жители Башкирии увидели на своих уличных термометрах падение ртутного столбика до отметки в -40°C.