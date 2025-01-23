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Posted 23 января, 09:17

Published 23 января, 09:17

Modified 23 января, 09:19

Updated 23 января, 09:19

Зима не собирается отступать в Башкортостане

Сколько в Башкирии еще продержатся морозы

23 января 2025, 09:17
Фото: mkset.ru.

Зима не собирается отступать в Башкортостане

Синоптические службы прогнозируют интересный конец января и не менее захватывающее начало февраля в регионе.

В Башкирию пришла традиционная зима. После аномально теплого января жителей региона волнует, сколько еще продержатся морозы в Башкирии и Уфе. Ответ на этот вопрос можно узнать в прогнозе погоды на десять дней по Уфе от синоптических ресурсов.

Так, «Яндекс Погода» сулит уфимцам начало отступление морозов уже в субботу, 25 января. В столице Башкирии ожидается потепление до -9°C. Потом станет еще теплее. В светлое время суток температура воздуха в Уфе будет держаться в диапазоне от -3°C до -1°C. Впрочем, радоваться отступлению зимы рано. По прогнозу сервиса холода с морозом под -13°C вернутся в Уфу уже 5 февраля.

Портал «ГисМетео» прогнозирует, что морозы в Уфе продержатся, как минимум, до понедельника, 27 января. Потом воздух в столице Башкирии постепенно днем прогреется до -1°C. Такая дневная температура ожидается 1 февраля.

По данным ресурса «Погода 7» морозы в Уфе сдаваться не собираются, как минимум, до вторника, 28 января. Только через пять дней в городе должно потеплеть до -2°C. Прочем, потом похолодает до -7°C и примерно такая дневная температура будет держаться в Уфе до конца первой декады февраля.

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Напомним, в четверг, 23 января, жители Башкирии увидели на своих уличных термометрах падение ртутного столбика до отметки в -40°C.

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