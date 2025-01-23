Новая точка мерзлоты появилась в Башкирии

В комментариях жители со всех уголков Башкирии начали делиться снимками своих термометров. Так в Чишмах зафиксировали -40°С, в Кигнинском районе температура опустилась до -26°С, а в Бибахтино столбик термометра упал до -30°С. Уфимцы тем временем отметили, что с утра градусники в автомобилях зафиксировали -28°С.