Новая точка мерзлоты появилась в Башкирии

Posted 23 января, 06:46
Published 23 января, 06:46
Modified 23 января, 07:35
Updated 23 января, 07:35
Настоящая русская зима вернулась в Башкирию. Житель деревни Сосновый Бор из Караидельского района заметил, что домашний термометр показал рекордно низкую температуру — -36°С.
В комментариях жители со всех уголков Башкирии начали делиться снимками своих термометров. Так в Чишмах зафиксировали -40°С, в Кигнинском районе температура опустилась до -26°С, а в Бибахтино столбик термометра упал до -30°С. Уфимцы тем временем отметили, что с утра градусники в автомобилях зафиксировали -28°С.
Ранее Mkset сообщил, что на территории Урала погода устроила настоящие «американские горки». Оттепели, ледяные дожди, сбивающие с ног порывы ветра — к чему из неприятных погодных явлений стоит готовиться жителям Башкирии, рассказали эксперты.