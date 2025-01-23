mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 06:46

Published 23 января, 06:46

Modified 23 января, 07:35

Updated 23 января, 07:35

В Башкортостане зафиксировали -36°С

Новая точка мерзлоты появилась в Башкирии

23 января 2025, 06:46
Фото: МЧС Башкортостана.

В Башкортостане зафиксировали -36°С

Жители Башкирии поделились снимками термометров, показывающих рекордно низкие температуры, публикует МЧС РБ в четверг, 23 января.

Настоящая русская зима вернулась в Башкирию. Житель деревни Сосновый Бор из Караидельского района заметил, что домашний термометр показал рекордно низкую температуру — -36°С.

Фото: МЧС Башкортостана

В комментариях жители со всех уголков Башкирии начали делиться снимками своих термометров. Так в Чишмах зафиксировали -40°С, в Кигнинском районе температура опустилась до -26°С, а в Бибахтино столбик термометра упал до -30°С. Уфимцы тем временем отметили, что с утра градусники в автомобилях зафиксировали -28°С.

«Черная зима» обойдет Башкирию
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщил, что на территории Урала погода устроила настоящие «американские горки». Оттепели, ледяные дожди, сбивающие с ног порывы ветра — к чему из неприятных погодных явлений стоит готовиться жителям Башкирии, рассказали эксперты.

Читайте также:
Погода в Башкирии побила 30-летние рекордыБашкирия попала в зону аномалииПогода в Уфе резко изменится
#Александра Воля#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Зима#Туймазы#Кумертау#Температура#Белебей#Караидельский район#Мелеуз#Янаул#Чишмы#Сосновый Бор#Кигнинский район#Бибахтино
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика