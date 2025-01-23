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Гисметео

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2025
Сколько в Башкирии еще продержатся морозы
23 января, 09:17
2024
Башкирию на выходных завалит снегом
3 декабря 2024, 16:42
Декабрь обескуражит Башкирию
23 ноября 2024, 03:12
Плачущее небо ждут в Башкирии на выходных
13 ноября 2024, 15:35
Когда в Уфе ударят морозы
11 ноября 2024, 15:10
Зима близко: первый снег уже ждут в Башкирии
3 октября 2024, 01:31
Погода в Уфе на выходные приласкает
4 сентября 2024, 13:56
Погода сентября в Башкирии удивит
3 сентября 2024, 13:46
Погода в Уфе на 1 сентября: как пройдут школьные линейки
27 августа 2024, 13:47
Новая погодная аномалия угрожает Башкирии
Прогноз погоды в Уфе и Башкирии на выходные заставляет задуматься и готовиться к неминуемому, следует из прогноза региональных синоптиков.
8 августа 2024, 10:52
2023
Первые морозы накроют Башкирию уже на этой неделе
По данным «Гисметео», последняя неделя сентября станет завершением «бабьего лета».
25 сентября 2023, 12:50

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