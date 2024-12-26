Погода в январе обескуражит Башкирию

Норма среднемесячной температуры воздуха в Башкортостане составляет -12,5°С. Январь — самый холодный месяц года, даже февраль, хоть и чуть-чуть, но теплее первого месяца года в регионе. Это следует из вероятностного прогноза Башгидромета на 2024–2025 годы. Ожидается, что погода в январе 2025 года в Башкирии будет теплее, чем обычно. Сильных морозов синоптики регионального центра мониторинга погоды не ждут. А чего ждет искусственный интеллект? Онлайн-сервисы прогноза погоды уже представили свои ожидания от погоды в январе 2025 года в Башкирии и Уфе.