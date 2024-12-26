Погода в январе обескуражит Башкирию

Posted 26 декабря, 04:00
Published 26 декабря, 04:00
Modified 26 декабря, 04:00
Updated 26 декабря, 04:00
Норма среднемесячной температуры воздуха в Башкортостане составляет -12,5°С. Январь — самый холодный месяц года, даже февраль, хоть и чуть-чуть, но теплее первого месяца года в регионе. Это следует из вероятностного прогноза Башгидромета на 2024–2025 годы. Ожидается, что погода в январе 2025 года в Башкирии будет теплее, чем обычно. Сильных морозов синоптики регионального центра мониторинга погоды не ждут. А чего ждет искусственный интеллект? Онлайн-сервисы прогноза погоды уже представили свои ожидания от погоды в январе 2025 года в Башкирии и Уфе.
Ночью температура воздуха редко будет опускаться даже до отметки в -17°С. Днем в регионе и столице Башкирии — от -5°С до -15°С.
Минимальная ожидаемая ночная температура составляет -29°С, максимальная дневная температура воздуха прогнозируется в -1°С. Причем, так тепло будет только первого января.
Диапазон ночных температур от -9°С до -21°С, а днем ждут от -4°С до -13°С.
Здесь синоптики прогнозируют для региона и столицы Башкортостана всего три солнечных дня. Температурный минимум ночью составляет -15°С, а днём немногим теплее, -14°С.
Согласно прогнозам метеорологов, погода в январе 2025 года в Уфе не будет существенно отличаться от среднестатистических значений предыдущих лет. Температурные показатели окажутся сопоставимыми со средними значениями за последние пять лет. В течение дня температура воздуха в январе ожидается около -12°C, в то время как ночью она будет в пределах -18°C.
Максимальная температура в этом месяце будет составлять -1°C, а минимальная может опуститься до -32°C. В течение января 2025 года в Уфе будет преобладать облачная погода, ожидаются осадки, а количество дней с возможными дождями или снегопадом составит 21.
Приметы на погоду говорят о том, что январь поможет оценить, каких капризов природы ждать в Башкортостане в течение всего года. Народное имя января — «просинец», возникшее из-за появления островков голубого неба на фоне серого декабрьского горизонта. В народе принято говорить: «Январь — старт года, середина зимы» и «Январь — ломонос: береги свой нос». Этот месяц считается самым холодным и ветреным в году.
Существует множество народных примет, связанных с январем, которые помогают прогнозировать природные явления, определять синоптические условия, ожидаемые в будущем, а также предсказывать урожай и то, какой будет предстоящая весна и лето.
Если в начале января наблюдается солнечная и теплая погода, то в начале мая стоит ожидать холодные и ветреные дни.
Сухой и морозный январь предвещает, что лето будет засушливым и знойным.
Теплый январь указывает на позднее наступление весны.
Если январь выдает сильные морозы, то лето окажется жарким.
Частые снегопады и метели в январе предсказывают дожди летом.
Холодный январь указывает на то, что июль будет сухим и жарким, однако урожай грибов вплоть до осени будет неважным.
Если во второй половине января солнечные дни становятся частыми, это предвещает хороший урожай.
Когда в январе на деревьях свисает много длинных сосулек, это знак, что год будет удачным на урожай.
Если крот появляется из своей норы в январе, то стоит ожидать холодный май.
Первый в истории прогноз погоды, опубликованный в печати, был составлен именно Робертом Фицроем. Он был опубликован в английской газете Times 1 августа 1861 года. По одной из версий, именно неточность составляемых им прогнозов и стала причиной его добровольного ухода из жизни.
Прогноз погоды начинается с анализа текущего состояния атмосферы. Понимая актуальную ситуацию, метеорологи способны предсказать изменения в погодных условиях на ближайшие дни или недели.
— Прогнозирование погоды представляет собой решение сложной задачи в области математического моделирования. Законы атмосферной циркуляции, теплообмена и вертикальных движений описываются через систему уравнений. Это весьма сложная задача, справиться с которой могут лишь суперкомпьютеры, — утверждает российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд.
Концепция разработки погодных прогнозов с применением динамических уравнений была предложена английским математиком Льюисом Фраем Ричардсоном в 1922 году. Каждый день для мониторинга погодных условий по всему миру применяется свыше 10 000 метеорологических станций. В этот массив входят 100 стационарных и 1 000 дрейфующих буев, порядка 1 000 радиозондовых точек, 7 000 морских судов, несколько сотен метеорадаров и 3 000 культурных самолётов, которые специально подготовлены для этих целей. Кроме того, на орбите Земли функционируют 16 метеорологических и 50 научных спутников, которые также способствуют сбору и анализу данных о погоде.
Полученные данные о погодных условиях направляются в центры обработки данных, сокращенно называемые ЦОД. В России одним из таких учреждений является Гидрометцентр, в Европе — ECMWF (Европейский центр прогноза погоды), а в США — NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований).
Каждый из этих центров создает собственные прогнозы, используя мощные суперкомпьютеры и метеорологические модели — цифровые копии Земли. Эти модели представляют собой симуляторы всех процессов, происходящих на планете, включая движение атмосферы и океанов, особенности расположения ледников, гор, лесов и т. д.
Ни одна модель метеорологии не способна безошибочно отразить сложную и многоплановую структуру атмосферы. Для минимизации ошибок применяют технологии искусственного интеллекта, которые умеют анализировать исторические данные различных метеорологических моделей. Эти системы сопоставляют реальные погодные условия за определенные промежутки времени с прогнозами, аналитически выявляя, в каких местах были допущены неточности.
Прогнозирование погоды является весьма сложным и захватывающим делом, в котором ежедневно участвуют десятки тысяч специалистов по всему миру. Они применяют современные технологии и академические знания, чтобы изучить нашу планету. Описание многослойной и сложной структуры атмосферы требует значительных усилий, но благодаря преданности экспертов и прогрессу в технологиях, точность погодных прогнозов продолжает улучшаться. Но достичь 100% гарантии в точности прогноза погоды пока человечеству не удалось.