mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Морозы

Выбрать дату
Ноябрь
В Башкирии ударят зимние морозы
29 ноября, 10:35
В Башкирии наступает настоящая зима
27 ноября, 08:59
Когда в Уфе ударят морозы
11 ноября, 15:10
Погода в Башкирии застанет врасплох
10 ноября, 14:36
Октябрь
Погода в Башкирии готовит неприятности
23 октября, 05:56
Сентябрь
В Башкирию идут морозы: вернется ли тепло
5 сентября, 13:17
Май
В Башкирии в заморозки расцвел миндальный куст
Растению не помешали даже ночные морозы в -6 градусов.
13 мая, 05:46
Апрель
В Башкирии ждут морозы
В ближайшее время температура воздуха опустится ниже отметки в ноль градусов
29 апреля, 10:20
Февраль
В Башкирии похолодает до -42 градусов
16 февраля, 06:58
Оттепель закончилась: в Башкирию придут метель, снегопады и похолодание до -26°
Данные метеорологической обстановки по региону публикует Башгидрометцентр.
8 февраля, 04:34
Январь
Похолодание до -28 градусов ожидает Башкирию во второй половине недели
23 января, 04:55
Метель и снежные заносы на дорогах: какая погода ждет Башкирию на этой неделе
Метеорологическую сводку публикует Башгидрометцентр.
17 января, 07:25
Синоптик указал на погодные аномалии этой зимы
Погодные аномалии текущей зимы в России отметил глава Гидрометеоцентра Роман Вильфанд.
16 января, 18:42
В Башкирию нагрянули морозы: при какой температуре школьники могут остаться дома
О том, при какой температуре дети могут не идти в школу, напомнили в администрации Калининского района Уфы.
9 января, 10:31
Звенит январская вьюга: в Башкирию придут 30-градусные морозы
5 января, 08:02
Декабрь 2023
В куртках и варежках: дети замерзают на уроках в уфимской школе
Об этом сообщает телеграм-канал BashDTP.
13 декабря 2023, 12:18
Синоптики назвали дату потепления в Башкирии
Метеорологическую сводку публикует сервис «Яндекс.Погода».
13 декабря 2023, 09:04
Сильные морозы продержатся в некоторых частях Башкирии
К холоду прибавится порывистый ветер.
12 декабря 2023, 13:37
Аномальные холода придут в Башкирию на этой неделе
6 декабря 2023, 06:02
Власти Башкирии объявили режим повышенной готовности из-за суровых морозов
Об этом стало известно во время оперативного совещания в мэрии.
5 декабря 2023, 10:40

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика