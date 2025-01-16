Дальше — хуже: февраль шокирует Башкирию

Самый первый научный прогноз погоды был сделан в 1861 году. В то время метеоролог предсказал, что в Лондоне пойдет дождь. Это было настоящим прорывом. Теперь люди используют современные технологии, такие как спутники и прогнозирующие модели, чтобы узнавать, какая погода будет завтра. Но даже с этими навороченными инструментами, предсказать погоду точно все еще бывает сложно. Дождь может пойти, а солнце может неожиданно выглянуть — природа всё равно иногда любит сюрпризы.