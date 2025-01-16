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Posted 16 января, 03:01

Published 16 января, 03:01

Modified 16 января, 03:01

Updated 16 января, 03:01

Какая будет погода в феврале 2025

Дальше — хуже: февраль шокирует Башкирию

16 января 2025, 03:01
Фото: mkset.ru. Какая будет погода в феврале 2025

В Уфе ждут серое небо и снежные накаты

Синоптики подготовили точный прогноз погоды в Уфе и Башкирии на февраль 2025 года — дело в регионе близится к весне.

Погода в феврале 2025 года в Башкирии

В феврале 2025 года погода в Башкирии будет не похожа на ту, что мы видим из год в год. Вместо классических сибирских и уральских трескучих морозов синоптики федеральных метеослужб сулят Башкирии более мягкий февраль, без пиковых значений со знаком «минус».

Все же февраль в Уфе и Башкирии будет холодным и снежным, как это обычно бывает в последний зимний месяц. Температура может колебаться от -10°С до -20°С. Днём возможны небольшие потепления, но в целом зима будет ощущаться в полной мере. Снегопады будут частыми, что вызовет уже привычные трудности на дорогах.

World-weather: серый и пасмурный февраль в Уфе и Башкирии

По ночам температура воздуха будет опускаться до -15°С, а днём столбики термометров будут подниматься до -7°С в среднем. Дни в столице Башкирии основном будут пасмурными.

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Температура по ночам может достигать -25°С, а снег в регионе будет идти почти каждый день.

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Показатели температуры ночью будут варьироваться от -12°С до -21°С, днём -3°С…-12°С.

Yandex.pogoda: хмурый и стабильный февраль в Башкирии и Уфе

По прогнозу в феврале будет всего лишь один солнечный день, остальные — серые и пасмурные. Температура не будет падать ниже -15°С ночью и -10°С днём.

Погода в Уфе на февраль 2025 года

Согласно прогнозам синоптиков, слишком удивительных погодных аномалий в феврале в Уфе не ожидается. Показатели будут близкими к среднестатистическим, достаточно мягкие. Температура по ночам ниже -18°С не будет. Месяц будет не особо солнечным, в Уфе ожидаются хмурые будни. Снегопады будут идти достаточно часто, однако превышение нормы не ожидается.

Что о погоде в феврале расскажет природа?
Что о погоде в феврале расскажет природа?. Фото: 1MI

Что народные приметы расскажут жителям Башкирии про февраль?

Приметы о погоде утверждают, что февраль позволяет понять, каких сюрпризов от природы ожидать в Башкортостане на протяжении всего года. Народное название февраля — «громотечный», происходящее из-за того, что в этот период часто появляются просветы ясного неба на фоне серой зимней атмосферы. Люди говорят: «Февраль — завершение зимы, последний зимний месяц» и «Февраль — лютый холод: береги свои уши». Этот месяц считается одним из самых морозных и ветреных в году.

Существуют множество народных примет, связанных с февралем, которые помогают предсказывать природные явления, определять ожидаемые метеорологические условия на будущее, а также предсказывать урожай и характер предстоящей весны и лета.

Приметы о погоде в феврале

Если в феврале наблюдается много солнечных и теплых дней, это чаще всего предвещает раннюю и теплую весну.

Если в первых числах февраля идет сильная метель, это может означать, что март будет холодным и снежным.

Туман в феврале часто символизирует, что весна будет сырой и дождливой.

Обилие снега на ветвях деревьев в конце февраля может предвещать хороший урожай в будущем.

Приметы о природе в феврале

Если скворцы появляются в феврале, это может означать, что весна будет теплой и ранней.

Если звери начинают активно покидать свои укрытия, это может говорить о наступлении оттепели.

Если на протяжении февраля много морозных дней с солнцем, это предвещает хороший урожай на картофель и хлебные культуры.

Если иней на траве кристаллический и блестящий, это предвещает надежную погоду в будущем.

Погода в Уфе и Башкирии на февраль 2025
Погода в Уфе и Башкирии на февраль 2025. Фото: mkset.ru

Интересный факт

В прошлом, чтобы предсказать погоду, люди часто смотрели на поведение животных и растения. Например, если муравьи строили свои муравейники высоко, это означало, что скоро будет плохая погода. А если ракитки и вербы начали распускать почки, значит, весна близко!

Самый первый научный прогноз погоды был сделан в 1861 году. В то время метеоролог предсказал, что в Лондоне пойдет дождь. Это было настоящим прорывом. Теперь люди используют современные технологии, такие как спутники и прогнозирующие модели, чтобы узнавать, какая погода будет завтра. Но даже с этими навороченными инструментами, предсказать погоду точно все еще бывает сложно. Дождь может пойти, а солнце может неожиданно выглянуть — природа всё равно иногда любит сюрпризы.

Когда в Уфу и Башкирию придет весна в 2025
Когда в Уфу и Башкирию придет весна в 2025. Фото: mkset.ru

Когда зима кончится в Уфе

Зима в Уфе обычно длится до конца марта. В конце февраля и начале марта температура начинает постепенно повышаться. Хотя, судя по погоде в январе, весна в Уфе может наступить значительно раньше.

Как будет меняться температура в Уфе

Февраль может быть довольно холодным, с температурами, которые часто опускаются ниже -10°C. Часто бывают снегопады. Но ближе к концу месяца начинаются потепления.

В начале марта всё еще может быть холодно, но с каждым днем становится всё теплее. Температура может колебаться от -5°C до +5°C. В это время часто начинает таять снег.

В апреле уже обычно стоит весна. Температуры поднимаются до +10°C и даже выше. Снег окончательно исчезает, и деревья начинают цвести, природа пробуждается.

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