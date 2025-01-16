Дальше — хуже: февраль шокирует Башкирию

Posted 16 января, 03:01
Published 16 января, 03:01
Modified 16 января, 03:01
Updated 16 января, 03:01
В феврале 2025 года погода в Башкирии будет не похожа на ту, что мы видим из год в год. Вместо классических сибирских и уральских трескучих морозов синоптики федеральных метеослужб сулят Башкирии более мягкий февраль, без пиковых значений со знаком «минус».
Все же февраль в Уфе и Башкирии будет холодным и снежным, как это обычно бывает в последний зимний месяц. Температура может колебаться от -10°С до -20°С. Днём возможны небольшие потепления, но в целом зима будет ощущаться в полной мере. Снегопады будут частыми, что вызовет уже привычные трудности на дорогах.
По ночам температура воздуха будет опускаться до -15°С, а днём столбики термометров будут подниматься до -7°С в среднем. Дни в столице Башкирии основном будут пасмурными.
Температура по ночам может достигать -25°С, а снег в регионе будет идти почти каждый день.
Показатели температуры ночью будут варьироваться от -12°С до -21°С, днём -3°С…-12°С.
По прогнозу в феврале будет всего лишь один солнечный день, остальные — серые и пасмурные. Температура не будет падать ниже -15°С ночью и -10°С днём.
Согласно прогнозам синоптиков, слишком удивительных погодных аномалий в феврале в Уфе не ожидается. Показатели будут близкими к среднестатистическим, достаточно мягкие. Температура по ночам ниже -18°С не будет. Месяц будет не особо солнечным, в Уфе ожидаются хмурые будни. Снегопады будут идти достаточно часто, однако превышение нормы не ожидается.
Приметы о погоде утверждают, что февраль позволяет понять, каких сюрпризов от природы ожидать в Башкортостане на протяжении всего года. Народное название февраля — «громотечный», происходящее из-за того, что в этот период часто появляются просветы ясного неба на фоне серой зимней атмосферы. Люди говорят: «Февраль — завершение зимы, последний зимний месяц» и «Февраль — лютый холод: береги свои уши». Этот месяц считается одним из самых морозных и ветреных в году.
Существуют множество народных примет, связанных с февралем, которые помогают предсказывать природные явления, определять ожидаемые метеорологические условия на будущее, а также предсказывать урожай и характер предстоящей весны и лета.
Если в феврале наблюдается много солнечных и теплых дней, это чаще всего предвещает раннюю и теплую весну.
Если в первых числах февраля идет сильная метель, это может означать, что март будет холодным и снежным.
Туман в феврале часто символизирует, что весна будет сырой и дождливой.
Обилие снега на ветвях деревьев в конце февраля может предвещать хороший урожай в будущем.
Если скворцы появляются в феврале, это может означать, что весна будет теплой и ранней.
Если звери начинают активно покидать свои укрытия, это может говорить о наступлении оттепели.
Если на протяжении февраля много морозных дней с солнцем, это предвещает хороший урожай на картофель и хлебные культуры.
Если иней на траве кристаллический и блестящий, это предвещает надежную погоду в будущем.
В прошлом, чтобы предсказать погоду, люди часто смотрели на поведение животных и растения. Например, если муравьи строили свои муравейники высоко, это означало, что скоро будет плохая погода. А если ракитки и вербы начали распускать почки, значит, весна близко!
Самый первый научный прогноз погоды был сделан в 1861 году. В то время метеоролог предсказал, что в Лондоне пойдет дождь. Это было настоящим прорывом. Теперь люди используют современные технологии, такие как спутники и прогнозирующие модели, чтобы узнавать, какая погода будет завтра. Но даже с этими навороченными инструментами, предсказать погоду точно все еще бывает сложно. Дождь может пойти, а солнце может неожиданно выглянуть — природа всё равно иногда любит сюрпризы.
Зима в Уфе обычно длится до конца марта. В конце февраля и начале марта температура начинает постепенно повышаться. Хотя, судя по погоде в январе, весна в Уфе может наступить значительно раньше.
Февраль может быть довольно холодным, с температурами, которые часто опускаются ниже -10°C. Часто бывают снегопады. Но ближе к концу месяца начинаются потепления.
В начале марта всё еще может быть холодно, но с каждым днем становится всё теплее. Температура может колебаться от -5°C до +5°C. В это время часто начинает таять снег.
В апреле уже обычно стоит весна. Температуры поднимаются до +10°C и даже выше. Снег окончательно исчезает, и деревья начинают цвести, природа пробуждается.