Чиновник из Башкирии похвастался миллиардными расходами

Posted 21 января, 13:42
Published 21 января, 13:42
Modified 21 января, 15:31
Updated 21 января, 15:31
Назаров отметил, что в 2024 году привели в порядок почти 300 общественных территорий и дворов, отремонтировали более 700 многоэтажек, а также заменили полсотни осветительных приборов. Также республика обогатилась восьмью объектами в рамках проекта «Чистая вода», а Белебей и Туймазы получили новые теплосети и водопроводы.
Всего на сферу ЖКХ в 2024 в Башкирии потратили около ₽11,5 млрд рублей — ₽3 млрд из них выделили из федеральной казны, ₽8,5 — из бюджета Башкортостана.
В новом году Назаров пообещал продолжить активную работу в сфере ЖКХ. Особое внимание депутаты хотят уделить благоустройству небольших районов и сел. А к выбору территорий под благоустройство привлекут жителей Башкирии — республиканцам будет доступно голосование.
Правительство уже выделило почти ₽1,5 млрд на благоустройство городской среды в Белебее, Благовещенске, Нефтекамске, Салавате и Учалах. А к 1 апрелю 2025 году министру ЖКХ Республики Башкортостан поручили заключить все контракты на работы по благоустройство городов и сел.