mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января, 13:42

Published 21 января, 13:42

Modified 21 января, 15:31

Updated 21 января, 15:31

В Башкирии на ЖКХ потратили ₽11,5 млрд

Чиновник из Башкирии похвастался миллиардными расходами

21 января 2025, 13:42
Фото: vk/Андрей Назаров.

В Башкирии на ЖКХ потратили ₽11,5 млрд

Сюжет
Выборы
Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров рассказал в своих соцсетях во вторник, 21 января, об успешном распределении регионального бюджета в сфере ЖКХ.

Назаров отметил, что в 2024 году привели в порядок почти 300 общественных территорий и дворов, отремонтировали более 700 многоэтажек, а также заменили полсотни осветительных приборов. Также республика обогатилась восьмью объектами в рамках проекта «Чистая вода», а Белебей и Туймазы получили новые теплосети и водопроводы.

Всего на сферу ЖКХ в 2024 в Башкирии потратили около ₽11,5 млрд рублей — ₽3 млрд из них выделили из федеральной казны, ₽8,5 — из бюджета Башкортостана.

Тарифы на газ снизят после скандала с Путиным
Узнать подробнее

В новом году Назаров пообещал продолжить активную работу в сфере ЖКХ. Особое внимание депутаты хотят уделить благоустройству небольших районов и сел. А к выбору территорий под благоустройство привлекут жителей Башкирии — республиканцам будет доступно голосование.

Правительство уже выделило почти ₽1,5 млрд на благоустройство городской среды в Белебее, Благовещенске, Нефтекамске, Салавате и Учалах. А к 1 апрелю 2025 году министру ЖКХ Республики Башкортостан поручили заключить все контракты на работы по благоустройство городов и сел.

Уфимка сломала позвоночник на гололёде
Узнать подробнее

Ранее Mkset рассказал об уфимки, сломавшей позвоночник, из-за наплевательства городских служб.

Читайте также:
На повестке у Хабирова: курорты и мусорный скандалНи пройти ни проехать: уфимцы тонут в сугробахУфимских коммунальщиков оштрафовали за отключение воды
#Александра Воля#Общество#Башкирия#Уфа#Благоустройство#Стерлитамак#Башкортостан#ЖКХ#Бюджет#Россия#Благовещенск#Выборы#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Андрей Назаров#Белебей#Мелеуз#Янаул#Чистая вода#Государственные расходы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика