Чиновник из Башкирии похвастался миллиардными расходами

Назаров отметил, что в 2024 году привели в порядок почти 300 общественных территорий и дворов, отремонтировали более 700 многоэтажек, а также заменили полсотни осветительных приборов. Также республика обогатилась восьмью объектами в рамках проекта «Чистая вода», а Белебей и Туймазы получили новые теплосети и водопроводы.