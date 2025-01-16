Уфимских коммунальщиков оштрафовали за отключение воды

В прошлом году один из домов на улице Магистральной стал поистине многострадальным — за 2024 год по адресу произошло семь аварий, из-за которых пришлось отключать воду. При этом срок отключения воды превышал допустимые нормы. Руководителям «Уфаводоканала» и «Уфимских инженерсных сетей» выписали представления, а также штрафы размером в ₽10 000.