Уфимских коммунальщиков оштрафовали за отключение воды

Posted 16 января, 13:11
Published 16 января, 13:11
Modified 16 января, 15:07
Updated 16 января, 15:07
В прошлом году один из домов на улице Магистральной стал поистине многострадальным — за 2024 год по адресу произошло семь аварий, из-за которых пришлось отключать воду. При этом срок отключения воды превышал допустимые нормы. Руководителям «Уфаводоканала» и «Уфимских инженерсных сетей» выписали представления, а также штрафы размером в ₽10 000.
Согласно законодательству в России, в случае аварийных ситуаций на коммунальных системах, срок отключения воды может варьироваться в зависимости от сложности ситуации и необходимых работ. Основные положения по этому поводу определяются в нормативных актах и правилах, касающихся водоснабжения.
В общем случае, оперативные и аварийные работы должны быть проведены в максимально короткие сроки, однако точного установленного срока, как правило, не существует. Например:
При небольших авариях время отключения может составлять от нескольких часов до суток. Если требуется более сложный ремонт, отключение может продлиться от нескольких дней до недели.
Обязанностью управляющих компаний и организаций, занимающихся водоснабжением, является информирование населения о причине и сроках отключения воды. Обычно такая информация размещается на официальных сайтах, в социальных сетях или в виде уведомлений.
Для получения точной информации в конкретной ситуации рекомендуется обращаться в местные органы водоснабжения или жилищные инспекции.
Ранее Mkset сообщил, что школьникам пришлось схватиться за тряпки, чтобы спасти учебное заведение от потопа.