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Posted 16 января, 13:11

Published 16 января, 13:11

Modified 16 января, 15:07

Updated 16 января, 15:07

Уфимских коммунальщиков оштрафовали за отключение воды

Уфимских коммунальщиков оштрафовали за отключение воды

16 января 2025, 13:11
Фото: 1MI.
Руководители «Уфаводоканала» и «Уфимских инженерных сетей» получили взыскания за коммунальные неудобства, сообщили в ведомстве в четверг, 16 января.

В прошлом году один из домов на улице Магистральной стал поистине многострадальным — за 2024 год по адресу произошло семь аварий, из-за которых пришлось отключать воду. При этом срок отключения воды превышал допустимые нормы. Руководителям «Уфаводоканала» и «Уфимских инженерсных сетей» выписали представления, а также штрафы размером в ₽10 000.

Согласно законодательству в России, в случае аварийных ситуаций на коммунальных системах, срок отключения воды может варьироваться в зависимости от сложности ситуации и необходимых работ. Основные положения по этому поводу определяются в нормативных актах и правилах, касающихся водоснабжения.

В общем случае, оперативные и аварийные работы должны быть проведены в максимально короткие сроки, однако точного установленного срока, как правило, не существует. Например:

При небольших авариях время отключения может составлять от нескольких часов до суток. Если требуется более сложный ремонт, отключение может продлиться от нескольких дней до недели.

Обязанностью управляющих компаний и организаций, занимающихся водоснабжением, является информирование населения о причине и сроках отключения воды. Обычно такая информация размещается на официальных сайтах, в социальных сетях или в виде уведомлений.

Для получения точной информации в конкретной ситуации рекомендуется обращаться в местные органы водоснабжения или жилищные инспекции.

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Ранее Mkset сообщил, что школьникам пришлось схватиться за тряпки, чтобы спасти учебное заведение от потопа.

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