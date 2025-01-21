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Posted 21 января, 09:59

Published 21 января, 09:59

Modified 21 января, 10:16

Updated 21 января, 10:16

ФАС требует снизить тарифы на газ в Башкирии

Тарифы на газ снизят после скандала с Путиным

21 января 2025, 09:59
Фото: static.kremlin.ru.

ФАС требует снизить тарифы на газ в Башкирии

Антимонопольная служба предписала «Газпрому» снизить тарифы на техобслуживание газового оборудования в домах, сообщили в ведомстве во вторник, 21 января.

Жители Башкортостана массово начали жаловаться на повышение тарифов на обслуживание плит фирмой «Газпром газораспределение Уфы». Как выяснили антимонопольщики, фирма действительно нарушила действующее законодательство.

В период 2020-2023 у «Газпрома» был конкурент на рынке, в это время тарифы не поднимались более чем на 28%. Однако в 2024 году компания получила уникальное право на техобслуживание в домах и квартирах, тогда же тарифы резко повысились на 67% и выше. На это жители Башкирии пожаловались президенту России Владимиру Путину.

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ФАС предписало до 1 февраля 2025 года снизить незаконно увеличенные тарифы, а также провести перерасчет за оказание услуг в период с 1 января 2024 года.

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Ранее Mkset рассказал, как изменятся тарифы ЖКХ в Башкирии в 2025 году.

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