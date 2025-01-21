Тарифы на газ снизят после скандала с Путиным

В период 2020-2023 у «Газпрома» был конкурент на рынке, в это время тарифы не поднимались более чем на 28%. Однако в 2024 году компания получила уникальное право на техобслуживание в домах и квартирах, тогда же тарифы резко повысились на 67% и выше. На это жители Башкирии пожаловались президенту России Владимиру Путину.