Тарифы на газ снизят после скандала с Путиным

Posted 21 января, 09:59
Published 21 января, 09:59
Modified 21 января, 10:16
Updated 21 января, 10:16
Жители Башкортостана массово начали жаловаться на повышение тарифов на обслуживание плит фирмой «Газпром газораспределение Уфы». Как выяснили антимонопольщики, фирма действительно нарушила действующее законодательство.
В период 2020-2023 у «Газпрома» был конкурент на рынке, в это время тарифы не поднимались более чем на 28%. Однако в 2024 году компания получила уникальное право на техобслуживание в домах и квартирах, тогда же тарифы резко повысились на 67% и выше. На это жители Башкирии пожаловались президенту России Владимиру Путину.
ФАС предписало до 1 февраля 2025 года снизить незаконно увеличенные тарифы, а также провести перерасчет за оказание услуг в период с 1 января 2024 года.