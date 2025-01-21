Уфимка сломала позвоночник на гололёде

Как отметила местная жительница, ставшая свидетелем трагедии, проезд на улице Губайдуллина — давняя боль уфимцев. Дорога почти никогда не чистится от снега и гололедицы, а пешеходам нередко приходится «бороться» за проход с проезжающими автомобилями, что делает прогулку по участку опасной для жизни.