Уфимка сломала позвоночник на гололёде

Posted 21 января, 12:30
Published 21 января, 12:30
Modified 21 января, 15:32
Updated 21 января, 15:32
Как сообщили местные жители в социальных сетях, в субботу, 18 января, уфимка шла по своим делам возле «третьего» дома на улице Губайдуллина. Однако из-за неочищенных дорог, женщина поскользнулась, упала и больше не смогла подняться. Госпитализировавшие уфимку врачи диагностировали у женщины перелом позвоночника.
Как отметила местная жительница, ставшая свидетелем трагедии, проезд на улице Губайдуллина — давняя боль уфимцев. Дорога почти никогда не чистится от снега и гололедицы, а пешеходам нередко приходится «бороться» за проход с проезжающими автомобилями, что делает прогулку по участку опасной для жизни.
Дело уфимки, сломавшей позвоночник, заинтересовало не только неравнодушных пользователей соцсетей, но и правоохранительные органы. В Следкоме Башкирии возбудили уголовное дело о непринятии мер по чистке дороги. Личный доклад о ходе расследования потребовал глава СК РФ Александр Бастрыкин.