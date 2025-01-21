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Posted 21 января, 12:30

Published 21 января, 12:30

Modified 21 января, 15:32

Updated 21 января, 15:32

Бастрыкин займется уфимским гололёдом

Уфимка сломала позвоночник на гололёде

21 января 2025, 12:30
Фото: UTV/СК РФ.

Бастрыкин займется уфимским гололёдом

Жительница Уфа получила перелом позвоночника, упав на не очищенной от снега и льда дорожке, сообщили в региональном Следкоме во вторник, 21 января.

Как сообщили местные жители в социальных сетях, в субботу, 18 января, уфимка шла по своим делам возле «третьего» дома на улице Губайдуллина. Однако из-за неочищенных дорог, женщина поскользнулась, упала и больше не смогла подняться. Госпитализировавшие уфимку врачи диагностировали у женщины перелом позвоночника.

Видео: vk/UTV. Кадры местной жительницы, ставшей свидетельницей трагедии

Как отметила местная жительница, ставшая свидетелем трагедии, проезд на улице Губайдуллина — давняя боль уфимцев. Дорога почти никогда не чистится от снега и гололедицы, а пешеходам нередко приходится «бороться» за проход с проезжающими автомобилями, что делает прогулку по участку опасной для жизни.

Дело уфимки, сломавшей позвоночник, заинтересовало не только неравнодушных пользователей соцсетей, но и правоохранительные органы. В Следкоме Башкирии возбудили уголовное дело о непринятии мер по чистке дороги. Личный доклад о ходе расследования потребовал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Тарифы на газ снизят после скандала с Путиным
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Ранее Mkset рассказал, что в Уфе снизят тарифы на газ после скандала, дошедшего до Путина.

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