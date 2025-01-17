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Posted 17 января, 13:08

Published 17 января, 13:08

Modified 17 января, 13:10

Updated 17 января, 13:10

Уфа столкнулась со снежным коллапсом

Ни пройти ни проехать: уфимцы тонут в сугробах

17 января 2025, 13:08
Фото: Telegram / ufacityinfochat.

Уфа столкнулась со снежным коллапсом

Чаты ресурсов властей башкирской столицы захлестнула очередная волна жалоб горожан, недовольных уборкой снега — обращения Mkset изучил в пятницу, 17 декабря.

«Нигде такого бардака, как в Башкирии, не видел»

Уфимцы и башкортостанцы продолжают сезонно «бомбить» чиновников сетованиями на работу коммунальщиков. Так, суммарно на странице у главы региона Радия Хабирова и в Telegram-чате уфимской мэрии только с 10 января до момента публикации насчитывается несколько сотен сообщений с упоминанием слова «снег».

— Откровенно говоря, нигде такого бардака, как в Башкирии, не видел. Недавно был в Еекатеринбурге — небо и земля: снег убирается, вывозится, ГАИ работают, а не «зарабатывают», если авто стоят с нарушением, то их эвакуируют, а у нас всё, как обычно, — высказался пользователь-тёзка мэра Уфы Ратмир.
— Честно, и писать уже ничего не хочется. Полная апатия. Чистка снега, которого в этом году не так много, а он ещё и тает, толком не производится. Сначала придумали какую-то комплексную очистку дворов, чистили раз в месяц, хотя нигде в регламентирующих документах её нет, снег должны очищать в течении 6 часов после того, как он выпал, потом раз в два месяца, теперь, я так думаю, и за всю зиму не почистят, — поделился размышлениями уфимец Олег.

Куда официально пожаловаться на снег в Уфе

Писать в комментарии чиновников — дело полезное, однако не всегда максимально эффективное. Порой лучшим решением будет написать жалобы в компетентные структуры.

Согласно нормам СанПин, за уборку снега на придомовых территориях ответственны управляющие организации, за их пределами — районная администрация. При этом снег во дворах должен вывозиться. Так, перекидывать сугробы на детскую площадку — грубое нарушение.

Стоит заметить, что в период крайне сильных снегопадов УК имеют право расчищать исключительно пешеходные зоны.

При несвоевременном очищении территорий необходимо писать жалобу в управляющую организацию. Узнать, какая УК обслуживает дом, можно позвонив в муниципалитет.

Заметить стоит и то, что за травмы или повреждения автомобиля по причине неуборки снега или льда можно заставить заплатить компенсацию должностное лицо или организацию, ответственную за территорию, где допущена халатность.

Снегопад в Уфе опустошит карманы бизнесменов
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе бизнес получил нагоняй от властей за плохую уборку территорий перед своими объектами.

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