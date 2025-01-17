Ни пройти ни проехать: уфимцы тонут в сугробах

Уфимцы и башкортостанцы продолжают сезонно «бомбить» чиновников сетованиями на работу коммунальщиков. Так, суммарно на странице у главы региона Радия Хабирова и в Telegram-чате уфимской мэрии только с 10 января до момента публикации насчитывается несколько сотен сообщений с упоминанием слова «снег».