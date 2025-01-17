Ни пройти ни проехать: уфимцы тонут в сугробах

Posted 17 января, 13:08
Published 17 января, 13:08
Modified 17 января, 13:10
Updated 17 января, 13:10
Уфимцы и башкортостанцы продолжают сезонно «бомбить» чиновников сетованиями на работу коммунальщиков. Так, суммарно на странице у главы региона Радия Хабирова и в Telegram-чате уфимской мэрии только с 10 января до момента публикации насчитывается несколько сотен сообщений с упоминанием слова «снег».
— Откровенно говоря, нигде такого бардака, как в Башкирии, не видел. Недавно был в Еекатеринбурге — небо и земля: снег убирается, вывозится, ГАИ работают, а не «зарабатывают», если авто стоят с нарушением, то их эвакуируют, а у нас всё, как обычно, — высказался пользователь-тёзка мэра Уфы Ратмир.
— Честно, и писать уже ничего не хочется. Полная апатия. Чистка снега, которого в этом году не так много, а он ещё и тает, толком не производится. Сначала придумали какую-то комплексную очистку дворов, чистили раз в месяц, хотя нигде в регламентирующих документах её нет, снег должны очищать в течении 6 часов после того, как он выпал, потом раз в два месяца, теперь, я так думаю, и за всю зиму не почистят, — поделился размышлениями уфимец Олег.
Писать в комментарии чиновников — дело полезное, однако не всегда максимально эффективное. Порой лучшим решением будет написать жалобы в компетентные структуры.
Согласно нормам СанПин, за уборку снега на придомовых территориях ответственны управляющие организации, за их пределами — районная администрация. При этом снег во дворах должен вывозиться. Так, перекидывать сугробы на детскую площадку — грубое нарушение.
Стоит заметить, что в период крайне сильных снегопадов УК имеют право расчищать исключительно пешеходные зоны.
При несвоевременном очищении территорий необходимо писать жалобу в управляющую организацию. Узнать, какая УК обслуживает дом, можно позвонив в муниципалитет.
Заметить стоит и то, что за травмы или повреждения автомобиля по причине неуборки снега или льда можно заставить заплатить компенсацию должностное лицо или организацию, ответственную за территорию, где допущена халатность.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе бизнес получил нагоняй от властей за плохую уборку территорий перед своими объектами.