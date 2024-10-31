Каким будет ноябрь в Башкирии

Posted 31 октября, 15:17
Published 31 октября, 15:17
Modified 31 октября, 20:53
Updated 31 октября, 20:53
В целом, если верить данным синоптиков, погодные показатели в последний месяц осени будут «около нормы». Под нормой понимается среднемесячная температура около -1°C… -4°C… , а также 30-50 мм осадков.
Портал «Яндекс Погода» же сообщает, что за ноябрь в Башкирии выпадет 10% годовой нормы осадков. Алгоритмы сервиса предсказывают в течение месяца 11 дней с переменной облачность, а также 19 дней с длительными осадками. В течение всего месяца синоптики не ждут ни одного ясного дня.
Ранее Mkset сообщал о том, что власти Уфы призвали автолюбителей города срочно менять шины своих машин на зимние.