Каким будет ноябрь в Башкирии

Портал «Яндекс Погода» же сообщает, что за ноябрь в Башкирии выпадет 10% годовой нормы осадков. Алгоритмы сервиса предсказывают в течение месяца 11 дней с переменной облачность, а также 19 дней с длительными осадками. В течение всего месяца синоптики не ждут ни одного ясного дня.