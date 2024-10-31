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Posted 31 октября, 15:17

Published 31 октября, 15:17

Modified 31 октября, 20:53

Updated 31 октября, 20:53

В Башкирии в ноябре не будет ни одного ясного дня

Каким будет ноябрь в Башкирии

31 октября 2024, 15:17
Фото: 1MI.

В Башкирии в ноябре не будет ни одного ясного дня

Синоптики башкортостанского центра Гидрометеорологии поделились предварительным прогнозом погоды на ноябрь 2024 года.

В целом, если верить данным синоптиков, погодные показатели в последний месяц осени будут «около нормы». Под нормой понимается среднемесячная температура около -1°C… -4°C… , а также 30-50 мм осадков.

Портал «Яндекс Погода» же сообщает, что за ноябрь в Башкирии выпадет 10% годовой нормы осадков. Алгоритмы сервиса предсказывают в течение месяца 11 дней с переменной облачность, а также 19 дней с длительными осадками. В течение всего месяца синоптики не ждут ни одного ясного дня.

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Ранее Mkset сообщал о том, что власти Уфы призвали автолюбителей города срочно менять шины своих машин на зимние.

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