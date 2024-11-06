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Мокрый снег

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2024
В Башкирию спешит атлантическое тепло
6 ноября, 08:58
Ноябрь ворвется в Уфу снегом и дождем
1 ноября, 11:15
Башкирию завалило снегом
1 ноября, 10:00
Ноябрь начинается с неприятных сюрпризов в Башкирии
31 октября, 16:00
Башкирию завалит снегом за три дня
30 октября, 11:39
Башкирию завалит мокрым снегом
25 октября, 17:33
Синоптики встревожили жителей Башкирии
8 октября, 15:18
Башкирию накрыл снегопад посреди мая
В столице Башкирии и некоторых районах республики в первые дни мая пошел снег. В соцсетях очевидцы делятся кадрами аномального погодного явления.
3 мая, 07:28
Синоптики раскрыли, какая погода ждет жителей Башкирии в начале февраля
1 февраля, 04:59
«Менее 40%»: снежный коллапс в Уфе заинтересовал прокуратуру
5 января, 11:02
2023
Перед Новым годом в Башкирии ожидается снежная и морозная погода
27 декабря 2023, 07:32
Синоптики назвали дату потепления в Башкирии
Метеорологическую сводку публикует сервис «Яндекс.Погода».
13 декабря 2023, 09:04
В Башкирии ограничили проезд по двум автодорогам
2 декабря 2023, 09:58
Рекордный за 40 лет снегопад ожидается в Москве
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
27 ноября 2023, 03:22
Морозы до -12℃ и снег каждый день: какая погода ждет жителей Уфы на этой неделе
20 ноября 2023, 04:55
Синоптики предупредили о снегопадах в Уфе
12 ноября 2023, 13:27
Снег, дожди и гололед: какая погода будет в Башкирии в ближайшие дни
Данные о погоде публикует Башгидрометцентр.
28 октября 2023, 14:36
Холодной и снежной будет текущая неделя в Башкирии
Прогноз на ближайшие дни сделали синоптики Башгидрометцентра.
25 октября 2023, 03:30
В Башкирии выпал первый снег
Об этом сообщают жители Баймакского района.
21 октября 2023, 04:44
Дождь со снегом и похолодание до -2°: какая погода ждет жителей Башкирии в выходные
Данные прогноза погода по республике на ближайшие три дня публикует Башгидрометцентр.
13 октября 2023, 03:52

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