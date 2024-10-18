Школьницу из Башкирии изнасиловали в Екатеринбурге

Posted 18 октября, 11:23
Published 18 октября, 11:23
Modified 18 октября, 12:34
Updated 18 октября, 12:34
Согласно официальному сообщению Следственного комитета (СК) России по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 131 УК РФ — факту изнасилования несовершеннолетней. Подозреваемый, уроженец Таджикистана, был задержан, ему было предъявлено обвинение.
По информации источника Ura.ru, инцидент произошел поздним вечером 2 октября в квартире на улице Июльская в Екатеринбурге. По предварительным данным, молодой человек напал на девочку и силой принудил её к половому акту.
Стоит отметить, что по данным источников, девочка учится в седьмом классе в Екатеринбурге и состоит на учете в ПДН. Также сама пострадавшая родом из Башкортостана. Интересно, что задержанный находится в России законно — он живет с родителями, не работает и не учится. Однако, летом якобы против него уже было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Суд тогда назначил ему запрет определенных действий.
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