Школьницу из Башкирии изнасиловали в Екатеринбурге

Стоит отметить, что по данным источников, девочка учится в седьмом классе в Екатеринбурге и состоит на учете в ПДН. Также сама пострадавшая родом из Башкортостана. Интересно, что задержанный находится в России законно — он живет с родителями, не работает и не учится. Однако, летом якобы против него уже было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Суд тогда назначил ему запрет определенных действий.