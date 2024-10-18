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Posted 18 октября, 08:29

Published 18 октября, 08:29

Modified 18 октября, 08:32

Updated 18 октября, 08:32

Дмитрий Чернышенко подписал «дорожную карту» стройки в Уфе

Дмитрий Чернышенко подписал «дорожную карту» стройки в Уфе

18 октября 2024, 08:29
Фото: government.ru
Вице-премьер России посетил объекты городской образовательной инфраструктуры в пятницу, 18 октября, сообщает Правительство РФ.

В Уфе была подписана «дорожная карта» для реализации второго этапа строительства межвузовского кампуса с участием вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. Подписали документ и. о. премьер-министра Республики Башкортостан Андрей Назаров, а также представитель подрядной организации и директор объекта. В своем Telegram-канале Андрей Назаров подробно рассказал о достигнутом соглашении и о своем визите на строительную площадку.

Первый этап кампуса, здание IQ-парк, уже успел начать прием резидентов — ведущих университетов и инновационных компаний региона. Внутри разместили около 20 научных лабораторий.

Активно ведутся работы над проектами второго этапа. Как известно, запланировано возведение еще примерно 103 тыс. кв. м межвузовского кампуса. Проект включает в себя общежития на 4,3 тыс. мест для студентов, учебные пространства, лаборатории, геномный центр, а также общественно-деловые зоны и прочие объекты.

Реализация этого амбициозного проекта призвана значительно увеличить спрос у работодателей на выпускников, что позволит достичь уровня трудоустройства до 85 процентов за счет целенаправленной подготовки специалистов.

Следует отметить, что визит заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко был частью его рабочей поездки, приуроченной к XII Международному спортивному форуму «Россия — спортивная держава» (3+), который проходит в Уфе с 17 по 19 октября.

Спортивный форум в Уфе: программа второго дня, 18 октября
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