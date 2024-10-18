Дмитрий Чернышенко подписал «дорожную карту» стройки в Уфе

В Уфе была подписана «дорожная карта» для реализации второго этапа строительства межвузовского кампуса с участием вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. Подписали документ и. о. премьер-министра Республики Башкортостан Андрей Назаров, а также представитель подрядной организации и директор объекта. В своем Telegram-канале Андрей Назаров подробно рассказал о достигнутом соглашении и о своем визите на строительную площадку.