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Posted 18 октября, 09:45

Published 18 октября, 09:45

Modified 18 октября, 10:38

Updated 18 октября, 10:38

Уфимцам надоело обеспечивать жён

Уфимцам надоело обеспечивать жён

18 октября 2024, 09:45
Фото: 1MI
Четверть женатых на домохозяйках готовы уволиться и отправить своих супруг на заработки, сообщают в пятницу, 18 октября, аналитики сервиса по поиску работы.

По данным свежего опроса Superjob, каждый четвёртый мужчина в Уфе, чья жена не работает, мечтает оставить свою карьеру и заняться домашними делами. Эти смелые уфимцы готовы взять на себя обязанности по уборке, готовке и даже воспитанию детей — только бы их половинки вышли на работу.

Интересно, что желание стать домохозяином чаще всего возникает у мужчин, чьи жёны зарабатывают больше. Так, 30% таких «мужчин-романтиков» готовы поменять костюм на фартук. Если же доходы супругов примерно равны, то процент снижается до 29%. А вот среди тех, чьи жёны не работают, тоже 25% заявили о готовности стать главными по хозяйству. Но не всё так просто. Среди мужчин с более высокими доходами лишь 22% готовы поменять карьеру на домашние хлопоты. А вот 64% из них даже не думают об этом.

Что же думают об этом прекрасные дамы? Оказалось, что они не так уж и рады идее мужа-домохозяина. В семьях с равными доходами только 27% женщин поддерживают такую перемену, а в парах, где кормилец — мужчина, этот процент чуть выше — 28%. Но среди женщин с более высокими зарплатами противников идеи «мужа на кухне» целых 67%. Интересно, что лояльность к решению мужа оставить работу чаще проявляют мужчины с низкими доходами (44%) и те, чьи заработки превышают доходы жён (38%).

Башкирия рухнула на рынке труда
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Как ранее сообщал Mkset, Башкортостан сдал несколько позиций в рейтинге субъектов РФ по «перспективности трудоустройства».

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