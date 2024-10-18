Уфимцам надоело обеспечивать жён

Интересно, что желание стать домохозяином чаще всего возникает у мужчин, чьи жёны зарабатывают больше. Так, 30% таких «мужчин-романтиков» готовы поменять костюм на фартук. Если же доходы супругов примерно равны, то процент снижается до 29%. А вот среди тех, чьи жёны не работают, тоже 25% заявили о готовности стать главными по хозяйству. Но не всё так просто. Среди мужчин с более высокими доходами лишь 22% готовы поменять карьеру на домашние хлопоты. А вот 64% из них даже не думают об этом.