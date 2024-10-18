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Следственный комитет России

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Октябрь
Школьницу из Башкирии изнасиловали в Екатеринбурге
18 октября, 11:23
Уфимец погиб под поездом
1 октября, 13:21
Август
В Уфе водители автобусов отказываются ездить из-за плохих дорог
23 августа, 11:40
Июль
Побои в детдоме в Уфе заинтересовали Бастрыкина
Председатель Следственного комитета России поручил провести тщательное расследование по делу о нарушении прав воспитанников детского дома в Башкортостане, сообщает пресс-служба СК России.
25 июля, 12:39
Взрыв газа в Стерлитамаке заинтересовал Бастрыкина
Следователи Башкортостана представят доклад по ЧП во многоэтажном доме наверх, сообщает пресс-служба Следкома РФ.
2 июля, 18:59

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