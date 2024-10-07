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Posted 7 октября, 17:26

Published 7 октября, 17:26

Modified 7 октября, 17:28

Updated 7 октября, 17:28

Бесплатное такси запускают в Уфе

Такси в Уфе будет бесплатным

7 октября 2024, 17:26
Фото: mkset.ru

Бесплатное такси запускают в Уфе

Но не для всех и только раз в неделю, сообщила министр труда РБ Ленара Иванова на правительственном совещании в понедельник, 7 октября.

В Уфе запланирован запуск экспериментальной службы «Социальное такси», которая будет организована на базе Республиканского геронтологического центра «Именлек». Основными пользователями этой услуги станут дети с ограниченными возможностями здоровья и взрослые с первой группой инвалидности. Об этом рассказала и. о. министра труда Республики Башкортостан Ленара Иванова на встрече, посвященной текущим вопросам, которую возглавляет Глава региона Радий Хабиров.

Служба будет функционировать в пределах Уфы и предложит бесплатные поездки. Каждый пользователь сможет воспользоваться четырьмя поездками в месяц, продолжительность каждой из которых составит до двух часов.

 

— Мы подготовили необходимые правовые документы и направили их в правительство республики. После утверждения начнём работу социального такси. У нас уже закуплено семь автомобилей, и мы планируем обеспечить услуги для около пяти тысяч человек с ограниченными возможностями каждый год, — добавила Ленара Иванова.

 

Чтобы воспользоваться услугой впервые, нужно предоставить документы, подтверждающие личность и инвалидность. Заявки принимаются за двое суток до предполагаемой поездки. Водители помогут пассажирам с посадкой и высадкой. Автопарк «Социального такси» будет состоять из восьми автомобилей, из которых один будет специально оборудован для людей с ограниченной подвижностью.

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