Такси в Уфе будет бесплатным

Posted 7 октября, 17:26
Published 7 октября, 17:26
Modified 7 октября, 17:28
Updated 7 октября, 17:28
В Уфе запланирован запуск экспериментальной службы «Социальное такси», которая будет организована на базе Республиканского геронтологического центра «Именлек». Основными пользователями этой услуги станут дети с ограниченными возможностями здоровья и взрослые с первой группой инвалидности. Об этом рассказала и. о. министра труда Республики Башкортостан Ленара Иванова на встрече, посвященной текущим вопросам, которую возглавляет Глава региона Радий Хабиров.
Служба будет функционировать в пределах Уфы и предложит бесплатные поездки. Каждый пользователь сможет воспользоваться четырьмя поездками в месяц, продолжительность каждой из которых составит до двух часов.
— Мы подготовили необходимые правовые документы и направили их в правительство республики. После утверждения начнём работу социального такси. У нас уже закуплено семь автомобилей, и мы планируем обеспечить услуги для около пяти тысяч человек с ограниченными возможностями каждый год, — добавила Ленара Иванова.
Чтобы воспользоваться услугой впервые, нужно предоставить документы, подтверждающие личность и инвалидность. Заявки принимаются за двое суток до предполагаемой поездки. Водители помогут пассажирам с посадкой и высадкой. Автопарк «Социального такси» будет состоять из восьми автомобилей, из которых один будет специально оборудован для людей с ограниченной подвижностью.