Такси в Уфе будет бесплатным

Чтобы воспользоваться услугой впервые, нужно предоставить документы, подтверждающие личность и инвалидность. Заявки принимаются за двое суток до предполагаемой поездки. Водители помогут пассажирам с посадкой и высадкой. Автопарк «Социального такси» будет состоять из восьми автомобилей, из которых один будет специально оборудован для людей с ограниченной подвижностью.