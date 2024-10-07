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Posted 7 октября, 15:38

Published 7 октября, 15:38

Modified 7 октября, 15:40

Updated 7 октября, 15:40

Хватит это терпеть!

Хватит это терпеть!

7 октября 2024, 15:38
Фото: 1MI
Россияне все чаще начинаются задумываться о душевном комфорте и уровне стресса на работе.

Работники российских компаний стали более внимательны к своему психологическому состоянию: за последний год, столкнувшись со стрессом на работе, каждый второй решил уволиться. Возраст работника играет роль: чем он старше, тем устойчивее он к взаимодействию с токсичными коллегами и руководством. Среди людей в возрасте 35-44 лет около 60% готовы рассмотреть возможность поиска новой работы, если их отношения с коллегами и начальством ухудшатся. В то же время среди 55-летних доля тех, кто готов принять подобные решения, значительно ниже — всего 47%.

Кто уже устал терпеть и как это скажется на рынке труда — в свежем материале «Новых Известий».

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