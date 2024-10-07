Хватит это терпеть!

Работники российских компаний стали более внимательны к своему психологическому состоянию: за последний год, столкнувшись со стрессом на работе, каждый второй решил уволиться. Возраст работника играет роль: чем он старше, тем устойчивее он к взаимодействию с токсичными коллегами и руководством. Среди людей в возрасте 35-44 лет около 60% готовы рассмотреть возможность поиска новой работы, если их отношения с коллегами и начальством ухудшатся. В то же время среди 55-летних доля тех, кто готов принять подобные решения, значительно ниже — всего 47%.



Кто уже устал терпеть и как это скажется на рынке труда — в свежем материале «Новых Известий».