Какие грибы можно собирать в Башкирии до поздней осени

Posted 8 октября, 08:15
Published 8 октября, 08:15
Modified 8 октября, 11:55
Updated 8 октября, 11:55
Осень в Башкирии порадовала нас солнечным бабьим летом, а также щедрыми дарами природы — грибами и лесными ягодами рябины, калины и шиповника. Октябрь уже не подходящее время сбора для грибов в Башкирии, так считают многие, но опытные уфимские любители тихой охоты не торопятся закрывать сезон. Сентябрь выдался теплым, листья уже опали, а под ними устойчивые к холодам виды прячутся даже после первых заморозков.
Выбираем оставшиеся теплые деньки и спешим в лес за грибами, которые растут до поздней осени.
Вешенки
Самый морозоустойчивый гриб — вешенки. Даже после заморозков их можно повстречать в лесу. Самое подходящее место для поиска — гнилой валежник, старые замшелые пни. Напоминают по форме веер, шляпка белая или светло-серая, растут семьями. Срезать их следует также семейкой, представителей чьи шляпки больше 10 см лучше оставить. Их вкус уже не тот — гриб суховат. Аромат и вкус лесных красавцев намного лучше культивированных. Питательная ценность лишь немного уступает царю всех грибов — белому.
Рыжики
Эти яркие представители грибного царства встречаются до середины октября. Любимая среда обитания рыжиков — хвойные леса. Чтобы отыскать их, нужно быть особенно внимательными, они теряются в осенних красках опавших иголок и засохшей травы. Но легкий сладковатый вкус этих лесных деликатесов того стоит. Прекрасно подходит для засола.
Опенок
Опенок осенний называется в народе осенним грибом. Отыскать их просто. Они встречаются не только на пнях, но и на стволах берез, сосен, пихты, дуба. Не зря же научное название этих представителей осеннего леса по-латыни «армиллария мелея» — грибы штурмовики леса, грибы-армейцы. Опенок самый быстрорастущий гриб. Грибникам это только на пользу. Ему не страшны грибные мухи. Опенки питательны из сухих перемолотых грибов выпекают «белковый хлеб». Также хорош он в более привычном жареном виде и супах. А особенно хороши маринованные опята. До устойчивых осенних морозов их можно встретить в лесу.
Груздья
Груздья прячутся в земле и требуют особого внимания при поиске. «По лесу ходи, под ноги гляди!» — гласит народная мудрость. Яркая листва отвлекает внимание грибника, но знающий обязательно обратит внимание на приподнятые бугорки, небольшие кочки. Там и прячется ароматный груздь. Собственно, имя с древнеславянского означает — куча, груда. Настоящих груздей в Башкирии много в березовых, сосново-березовых, елово-березовых лесах. Самыми вкусными считаются грибы со шляпками не больше 5 см. Наравне с рыжиками превосходно подходит для засола. Яркий представитель русской кухни.
Подосиновики
Подосиновики несмотря на название растут в разных местах. В березовых, хвойных и смешанных лесах и конечно под молодыми осинками. Стоит недолеко отъехать от Уфы, стройный высокий гриб радует глаз яркими шляпками красного, оранжевого, бурого цвета. На срезе ствол окрашивается в синий цвет. Хранятся после срезки недолго, поэтому требуют обработки в день сбора. Подосиновики можно мариновать, сушить или пожарить на сковородке пока свежие.