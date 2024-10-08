Какие грибы можно собирать в Башкирии до поздней осени

Опенок осенний называется в народе осенним грибом. Отыскать их просто. Они встречаются не только на пнях, но и на стволах берез, сосен, пихты, дуба. Не зря же научное название этих представителей осеннего леса по-латыни «армиллария мелея» — грибы штурмовики леса, грибы-армейцы. Опенок самый быстрорастущий гриб. Грибникам это только на пользу. Ему не страшны грибные мухи. Опенки питательны из сухих перемолотых грибов выпекают «белковый хлеб». Также хорош он в более привычном жареном виде и супах. А особенно хороши маринованные опята. До устойчивых осенних морозов их можно встретить в лесу.