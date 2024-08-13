Редкие грибы заметили в Башкирии

Недавняя находка Фарита Самигуллина привлекла внимание не только грибников, но и экологов, поскольку Ежовик коралловидный является редким представителем грибного мира. Его белоснежные изящные формы напоминают веточки, покрытые инеем, а разветвленное плодовое тело действительно похоже на коралл. Этот удивительный гриб растет на стволах мёртвых лиственных деревьев — таких как осина, вяз, дуб и берёза — и появляется всего лишь раз в несколько лет.