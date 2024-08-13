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Редкие грибы заметили в Башкирии

Редкие грибы заметили в Башкирии

13 августа 2024, 04:47
Фото: Моя Уфа | Новости
В лесах Башкирии был найден уникальный гриб, который стал настоящей находкой для местных исследователей природы, сообщает инспектор по охране природного заказника «Бирский» Фарит Самигуллин.

Недавняя находка Фарита Самигуллина привлекла внимание не только грибников, но и экологов, поскольку Ежовик коралловидный является редким представителем грибного мира. Его белоснежные изящные формы напоминают веточки, покрытые инеем, а разветвленное плодовое тело действительно похоже на коралл. Этот удивительный гриб растет на стволах мёртвых лиственных деревьев — таких как осина, вяз, дуб и берёза — и появляется всего лишь раз в несколько лет.

Специалисты отмечают, что мякоть молодого гриба белая и со временем желтеет. Несмотря на то что молодые особи считаются съедобными, их сбор строго запрещён из-за занесения вида в Красную книгу.

Жители Башкирии активно делятся своими необычными находками в соцсетях. Многие отмечают, что часто видят такую красоту, а кто-то даже и не знал, что это гриб.

УфаУфа
Караидельский районКараидельский район
Уфа
Фото: Соцсети

Напомним, что любители тихой охоты нашли грибной рай в Башкирии. Местные жители поделились своими впечатлениями.

Грибной рай нашли в Башкирии
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