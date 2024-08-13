Редкие грибы заметили в Башкирии

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
Недавняя находка Фарита Самигуллина привлекла внимание не только грибников, но и экологов, поскольку Ежовик коралловидный является редким представителем грибного мира. Его белоснежные изящные формы напоминают веточки, покрытые инеем, а разветвленное плодовое тело действительно похоже на коралл. Этот удивительный гриб растет на стволах мёртвых лиственных деревьев — таких как осина, вяз, дуб и берёза — и появляется всего лишь раз в несколько лет.
Специалисты отмечают, что мякоть молодого гриба белая и со временем желтеет. Несмотря на то что молодые особи считаются съедобными, их сбор строго запрещён из-за занесения вида в Красную книгу.
Жители Башкирии активно делятся своими необычными находками в соцсетях. Многие отмечают, что часто видят такую красоту, а кто-то даже и не знал, что это гриб.
Напомним, что любители тихой охоты нашли грибной рай в Башкирии. Местные жители поделились своими впечатлениями.