Ученые подсчитали, когда муравьи научились выращивать грибы

Когда 27 миллионов лет назад началось резкое похолодание, некоторые муравьи переместились из джунглей в саванны, забрав с собой грибы. Те смогли приспособиться к засушливым условиям благодаря заботе муравьев. Шульц утверждает, что муравьи одомашнили грибы так же, как люди сельскохозяйственные культуры. Таким образом, можно считать, что муравьи стали одними из первых фермеров на Земле.