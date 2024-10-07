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Posted 7 октября, 07:52

Published 7 октября, 07:52

Modified 7 октября, 07:53

Updated 7 октября, 07:53

Ученые подсчитали, когда муравьи научились выращивать грибы

Ученые подсчитали, когда муравьи научились выращивать грибы

7 октября 2024, 07:52
Фото: Изображение Midjourney
По данным последнего исследования, муравьи начали активно выращивать грибы для питания около 66 миллионов лет назад. В этот период произошло вымирание динозавров, вызванное падением астероида.

Как передает newkhakasiya.online, ухудшение условий жизни для растений и крупных животных не помешало грибам процветать. Тогда между муравьями и грибами впервые возник симбиоз: муравьи начали «подкармливать» грибы растительностью, а те в ответ, достигнув зрелости, становятся важным источником питания для целых колоний насекомых.

Энтомолог и куратор музея муравьев Тед Шульц сказал, что после падения метеорита и последующих катаклизмов в атмосферу поднялось большое количество пыли, что стало препятствовать фотосинтезу. Это привело к вымиранию половины видов растений, однако грибы, напротив, получили преимущество, поскольку использовали погибшие растения в качестве пищи. Муравьи были вынуждены перейти на грибную «диету» и хорошо адаптировались.

Когда 27 миллионов лет назад началось резкое похолодание, некоторые муравьи переместились из джунглей в саванны, забрав с собой грибы. Те смогли приспособиться к засушливым условиям благодаря заботе муравьев. Шульц утверждает, что муравьи одомашнили грибы так же, как люди сельскохозяйственные культуры. Таким образом, можно считать, что муравьи стали одними из первых фермеров на Земле.

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