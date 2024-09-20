Грибы запретили продавать в Башкирии

Одним из ключевых аспектов новых правил является запрет на продажу свежих грибов, собранных с земли, а также на реализацию продуктов без документов, подтверждающих их происхождение и безопасность. Это касается не только грибов, но и консервов домашнего приготовления, некачественных полуфабрикатов и товаров с истекшими сроками годности.