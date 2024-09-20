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Posted 20 сентября, 06:50

Published 20 сентября, 06:50

Modified 20 сентября, 10:50

Updated 20 сентября, 10:50

Грибы запретили продавать в Башкирии

Грибы запретили продавать в Башкирии

20 сентября 2024, 06:50
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В регионе решено ограничить их реализацию на ярмарках, чтобы защитить здоровье граждан и обеспечить соблюдение санитарных норм, сообщает в четверг, 19 сентября, Роспотребнадзор по Республике Башкортостан.

Согласно новым указаниям, организаторы ярмарок обязаны строго следовать санитарному законодательству, чтобы предотвратить возможные заболевания. Каждое торговое место должно быть оформлено с указанием информации о продавце и его регистрации, а также обеспечено необходимым технологическим и холодильным оборудованием. Продавцы обязаны предоставлять достоверную информацию о своих товарах, включая четко оформленные ценники с наименованием, сортом и ценой.

Одним из ключевых аспектов новых правил является запрет на продажу свежих грибов, собранных с земли, а также на реализацию продуктов без документов, подтверждающих их происхождение и безопасность. Это касается не только грибов, но и консервов домашнего приготовления, некачественных полуфабрикатов и товаров с истекшими сроками годности.

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Торговцы также должны соблюдать правила личной гигиены: наличие рукомойников, дезинфицирующих средств и чистой санитарной одежды с фирменными знаками становится обязательным условием для участия в ярмарках. Продукты питания нельзя реализовывать в неустановленных местах, а транспортировка сырья должна осуществляться с соблюдением всех санитарных норм.

Тем не менее, мэрия Уфы анонсировала проведение сельскохозяйственных ярмарок выходного дня 21 и 22 сентября 2024 года, где горожане смогут приобрести продукты напрямую от местных производителей. Ярмарки будут работать с 9:00 до 16:00 в различных точках города, включая улицу Правды и площадки возле Дворца спорта и Дворца молодежи. В Демском районе ярмарка пройдет с 07:00 до 16:00.

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