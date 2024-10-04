Перекупщик обманул уфимцев

На суде подсудимый признал свою вину и частично возместил ущерб в размере 500 тысяч рублей. Суд назначил ему 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Кроме того, ему было предписано вернуть оставшуюся часть суммы пострадавшим.