Перекупщик обманул уфимцев

Posted 4 октября, 11:53
Published 4 октября, 11:53
Modified 4 октября, 11:55
Updated 4 октября, 11:55
Как стало известно, в августе 2023 года, уфимец занимающийся перепродажей машин, решил «помочь» своим знакомым в поиске новых автомобилей. Он отправил друзьям фотографии иномарок «Хонда Одиссей» и «Тойота Веллфайр», которые нашел в Интернете, и, не имея намерения выполнить свои обещания, получил от них почти 2 миллиона рублей.
Судебное разбирательство показало, что мужчина потратил деньги по своему усмотрению, оставив знакомых в ожидании автомобилей, которые так и не были куплены. Мошенничество было квалифицировано по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ.
На суде подсудимый признал свою вину и частично возместил ущерб в размере 500 тысяч рублей. Суд назначил ему 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Кроме того, ему было предписано вернуть оставшуюся часть суммы пострадавшим.