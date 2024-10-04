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Posted 4 октября, 11:53

Published 4 октября, 11:53

Modified 4 октября, 11:55

Updated 4 октября, 11:55

В Уфе вскрыли мошенничество с иномарками

Перекупщик обманул уфимцев

4 октября 2024, 11:53
Фото: 1MI

В Уфе вскрыли мошенничество с иномарками

В столице Башкирии «находчивый» мужчина оказался за решеткой за обман при продаже автомобилей, сообщает в пятницу, 4 октября, прокуратура Республики.

Как стало известно, в августе 2023 года, уфимец занимающийся перепродажей машин, решил «помочь» своим знакомым в поиске новых автомобилей. Он отправил друзьям фотографии иномарок «Хонда Одиссей» и «Тойота Веллфайр», которые нашел в Интернете, и, не имея намерения выполнить свои обещания, получил от них почти 2 миллиона рублей.

Судебное разбирательство показало, что мужчина потратил деньги по своему усмотрению, оставив знакомых в ожидании автомобилей, которые так и не были куплены. Мошенничество было квалифицировано по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ.

На суде подсудимый признал свою вину и частично возместил ущерб в размере 500 тысяч рублей. Суд назначил ему 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Кроме того, ему было предписано вернуть оставшуюся часть суммы пострадавшим.

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