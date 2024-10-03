Уфимец спустил иномарку на красивую жизнь

Posted 3 октября, 11:32
Published 3 октября, 11:32
Modified 3 октября, 17:38
Updated 3 октября, 17:38
Всё началось в марте, когда 23-летний молодой человек познакомился с доверчивым гражданином, пообещав помочь с транспортировкой машины из другого региона. За свои услуги мошенник запросил 400 тысяч рублей, которые горожанин перечислил, надеясь на быстрое выполнение обещания. Однако возлюбленная иномарка так и не приехала: сначала мошенник начал тянуть время, а затем просто исчез.
По горячим следам полицейские провели оперативные действия, которые привели к задержанию злоумышленника из Уфимского района. На допросе он признался, что потратил вырученные деньги на «красивую жизнь».
Теперь мошенник пребывает под стражей, а против него возбуждено уголовное дело.