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Posted 3 октября, 11:32

Published 3 октября, 11:32

Modified 3 октября, 17:38

Updated 3 октября, 17:38

Уфимец спустил иномарку на красивую жизнь

Уфимец спустил иномарку на красивую жизнь

3 октября 2024, 11:32
Фото: 1MI
В Уфе задержали мошенника, который обманул горожанина на крупную сумму за «транспортировку» автомобиля, сообщает в четверг, 3 октября, МВД по Башкирии.

Всё началось в марте, когда 23-летний молодой человек познакомился с доверчивым гражданином, пообещав помочь с транспортировкой машины из другого региона. За свои услуги мошенник запросил 400 тысяч рублей, которые горожанин перечислил, надеясь на быстрое выполнение обещания. Однако возлюбленная иномарка так и не приехала: сначала мошенник начал тянуть время, а затем просто исчез.

По горячим следам полицейские провели оперативные действия, которые привели к задержанию злоумышленника из Уфимского района. На допросе он признался, что потратил вырученные деньги на «красивую жизнь».

Теперь мошенник пребывает под стражей, а против него возбуждено уголовное дело.

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