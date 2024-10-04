Скандал с «липовыми» сертификатами докатился до Башкирии

Posted 4 октября, 10:38
Published 4 октября, 10:38
Modified 4 октября, 11:13
Updated 4 октября, 11:13
Проверка, проведенная прокуратурой, вскрыла серьезные нарушения соблюдения миграционного законодательства. В декабре 2019 года одно из высших учебных заведений выдало иностранному гражданину сертификат, подтверждающий его владение русским языком, знание истории страны и основ законодательства Российской Федерации. На основании этого документа мужчина получил патент на трудовую деятельность в России.
Однако в ходе проверки выяснилось, что иностранец не владеет русским языком и не смог ответить на вопросы прокурора — даже с помощью переводчика. Это стало весомым основанием для прокуратуры, чтобы направить иск в суд о признании сертификата недействительным.
Суд удовлетворил требования прокурора, и теперь решение вступит в законную силу. Это означает, что патент на трудовую деятельность будет аннулирован, а иностранный гражданин окажется в затруднительном положении.