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Posted 4 октября, 10:38

Published 4 октября, 10:38

Modified 4 октября, 11:13

Updated 4 октября, 11:13

Прокуратура нашла подделку у мигранта в Башкирии

Скандал с «липовыми» сертификатами докатился до Башкирии

4 октября 2024, 10:38
Фото: 1MI

Прокуратура нашла подделку у мигранта в Башкирии

В Белокатайском районе мужчина был пойман за использование поддельного сертификата о знании русского языка и истории России, сообщает в пятницу, 4 октября, прокуратура Башкирии.

Проверка, проведенная прокуратурой, вскрыла серьезные нарушения соблюдения миграционного законодательства. В декабре 2019 года одно из высших учебных заведений выдало иностранному гражданину сертификат, подтверждающий его владение русским языком, знание истории страны и основ законодательства Российской Федерации. На основании этого документа мужчина получил патент на трудовую деятельность в России.

Однако в ходе проверки выяснилось, что иностранец не владеет русским языком и не смог ответить на вопросы прокурора — даже с помощью переводчика. Это стало весомым основанием для прокуратуры, чтобы направить иск в суд о признании сертификата недействительным.

Суд удовлетворил требования прокурора, и теперь решение вступит в законную силу. Это означает, что патент на трудовую деятельность будет аннулирован, а иностранный гражданин окажется в затруднительном положении.

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