Ветеран труда

В Башкирии настоящий траур

Ирик Хакимович Шагиев, заслуженный работник сельского хозяйства, почетный гражданин Зианчуринского района, скончался на 84-м году жизни, сообщает о его кончине пресс-служба администрации Зианчуринского района.