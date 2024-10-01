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Posted 1 октября, 07:13

Published 1 октября, 07:13

Modified 1 октября, 07:54

Updated 1 октября, 07:54

Уфимским курильщикам придется раскошелиться

Уфимским курильщикам придется раскошелиться

1 октября 2024, 07:13
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Правительство России поддержало инициативу башкирских депутатов о повышении штрафов за курение вблизи учебных заведений, сообщают во вторник, 1 октября, в Курултае Республики Башкортостан.

Согласно новому законопроекту, который вскоре будет представлен в Государственной Думе России, штрафы за курение на территориях школ и детских садов возрастут до 2 000–3 000 рублей. На данный момент нарушители отделывались относительно легкими штрафами в размере 500–1 500 рублей.

— Правительство России согласилось с концепцией законопроекта, предложив уточнить отдельные формулировки. После доработки законопроект будет внесен в Государственную Думу, — прокомментировал спикер Курултая Константин Толкачев.

Запрет коснется как традиционных сигарет, так и электронных устройств для курения. Это решение вызвано растущей озабоченностью по поводу воздействия табачного дыма на детей и подростков.

Как считают эксперты, высокие финансовые санкции могут стать серьезным стимулом для курильщиков задуматься о своих привычках и о том, как они влияют на окружающих.

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