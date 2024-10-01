Уфимским курильщикам придется раскошелиться

Posted 1 октября, 07:13
Published 1 октября, 07:13
Modified 1 октября, 07:54
Updated 1 октября, 07:54
Согласно новому законопроекту, который вскоре будет представлен в Государственной Думе России, штрафы за курение на территориях школ и детских садов возрастут до 2 000–3 000 рублей. На данный момент нарушители отделывались относительно легкими штрафами в размере 500–1 500 рублей.
— Правительство России согласилось с концепцией законопроекта, предложив уточнить отдельные формулировки. После доработки законопроект будет внесен в Государственную Думу, — прокомментировал спикер Курултая Константин Толкачев.
Запрет коснется как традиционных сигарет, так и электронных устройств для курения. Это решение вызвано растущей озабоченностью по поводу воздействия табачного дыма на детей и подростков.
Как считают эксперты, высокие финансовые санкции могут стать серьезным стимулом для курильщиков задуматься о своих привычках и о том, как они влияют на окружающих.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected]