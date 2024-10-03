Юные вандалы испортили лицо города в Башкирии

— Настоящее варварство! Причем, на след того, кто сделал почти вышли. На стеле развлекались дети и подростки на самокатах. Обязательно доведем дело до наказания. Если родители не знают как и где проводят время их дети, то скоро им придется узнать это от полицейских. Увы, по другому уже не получится, — прокомментировала случившееся Анна Карабанова.