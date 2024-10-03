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Posted 3 октября, 10:09

Published 3 октября, 10:09

Modified 3 октября, 10:14

Updated 3 октября, 10:14

Дети разбили стелу в Благовещенске

Юные вандалы испортили лицо города в Башкирии

3 октября 2024, 10:09
Фото: Анна Карабанова

Дети разбили стелу в Благовещенске

Несовершеннолетних сорванцов ждет беседа с людьми в погонах, а их родителей — непредвиденные расходы, сообщила в Telegram-канале глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова.

В ночь на четверг, 3 октября, неизвестные вандалы испортили стелу «Благовещенск» в одноименном городе в Башкирии. Уличные хулиганы выдрали подсветку конструкции и разбили светильники и постамент стелы, которая является лицом города для тех, кто в него приезжает. Как считает, глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова, скорее всего, портящими городское имущество вандалами были дети.

— Настоящее варварство! Причем, на след того, кто сделал почти вышли. На стеле развлекались дети и подростки на самокатах. Обязательно доведем дело до наказания. Если родители не знают как и где проводят время их дети, то скоро им придется узнать это от полицейских. Увы, по другому уже не получится, — прокомментировала случившееся Анна Карабанова.

Вандалы крушат Уфу
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Заметим, что теперь подросткам грозит учет в «детской комнате» полиции, а их родителям — материальные санкции. Помимо того, что их обяжут провести ремонт, их могут оштрафовать за огрехи в воспитании буйного потомства.

Так было «до»

Так стало «после»

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