Юные вандалы испортили лицо города в Башкирии

Posted 3 октября, 10:09
Published 3 октября, 10:09
Modified 3 октября, 10:14
Updated 3 октября, 10:14
В ночь на четверг, 3 октября, неизвестные вандалы испортили стелу «Благовещенск» в одноименном городе в Башкирии. Уличные хулиганы выдрали подсветку конструкции и разбили светильники и постамент стелы, которая является лицом города для тех, кто в него приезжает. Как считает, глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова, скорее всего, портящими городское имущество вандалами были дети.
— Настоящее варварство! Причем, на след того, кто сделал почти вышли. На стеле развлекались дети и подростки на самокатах. Обязательно доведем дело до наказания. Если родители не знают как и где проводят время их дети, то скоро им придется узнать это от полицейских. Увы, по другому уже не получится, — прокомментировала случившееся Анна Карабанова.
Заметим, что теперь подросткам грозит учет в «детской комнате» полиции, а их родителям — материальные санкции. Помимо того, что их обяжут провести ремонт, их могут оштрафовать за огрехи в воспитании буйного потомства.
Так было «до»
Так стало «после»