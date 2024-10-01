Озвереть в Уфе — от ₽1800

В то же время продажи атрибутов для хоббихорсинга снизились на 22% за 2024 год. Это увлечение сочетает элементы верховой езды и игры с игрушечными головами лошадей. Специальная амуниция для хоббихорсинга стоит в среднем 2 000 рублей за предмет, а сами «хорсы» могут варьироваться от 1 600 до 22 000 рублей за реалистичные модели. Несмотря на всплеск интереса в мае, когда продажи выросли на 21%, общий тренд указывает на снижение популярности этого хобби.