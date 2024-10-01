Озвереть в Уфе — от ₽1800

Posted 1 октября, 10:33
Published 1 октября, 10:33
Modified 1 октября, 11:45
Updated 1 октября, 11:45
С начала лета 2024 года в социальных сетях активно обсуждаются новые молодежные хобби, и среди них особое внимание привлекает квадробика. Это увлечение, объединяющее спорт и перевоплощение, стало настоящим хитом среди детей и подростков.
В Уфе продажи атрибутов для квадробики выросли в 7,5 раз по сравнению с 2023 годом. Подростки с удовольствием надевают маски и хвосты животных, выполняя трюки и упражнения. На «Авито» маски для квадробики в среднем стоят 1 100 рублей, а хвосты — около 600 рублей. Для создания полного образа можно приобрести перчатки и носки в виде лап по цене от 100 рублей.
На платформе также доступны готовые наборы для квадробики, которые в среднем стоят 1 800 рублей. В них входят маска, хвост и перчатки, однако можно найти более бюджетные варианты — например, набор с «кошачьими» аксессуарами за всего 990 рублей. «Эксклюзивные» варианты будут стоить дороже, например маска снежного барса стоит 6 000 рублей.
В то же время продажи атрибутов для хоббихорсинга снизились на 22% за 2024 год. Это увлечение сочетает элементы верховой езды и игры с игрушечными головами лошадей. Специальная амуниция для хоббихорсинга стоит в среднем 2 000 рублей за предмет, а сами «хорсы» могут варьироваться от 1 600 до 22 000 рублей за реалистичные модели. Несмотря на всплеск интереса в мае, когда продажи выросли на 21%, общий тренд указывает на снижение популярности этого хобби.
Стоит отметить, что в городах соседних регионов, например в Казани, амуниция для данных увлечений, имеет аналогичную стоимость. Но вот как сообщают аналитики, продажи атрибутов там выросли в 29 раз по сравнению с 2023 годом.
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