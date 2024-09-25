Новый штамм коронавируса завезли в Уфу ещё летом

Posted 25 сентября, 17:09
Published 25 сентября, 17:09
Modified 25 сентября, 17:31
Updated 25 сентября, 17:31
Напомним, штамм XEC из семейства Omicron был выявлен в Европе вирусологами в июне 2024 года. Осенью стало известно, что два случая инфицирования новым вариантом «ковида» обнаружили и в России. Как сообщал Mkset, носителями оказались житель Ростовской области и пациент из столицы Башкирии.
Между тем Роспотребнадзор Республики Башкортостан проинформировал о том, что за медицинской помощью уфимец обратился ещё в августе. Пресс-служба надзорного ведомства попыталась успокоить панику, разъяснив, что заболевание у пациента прошло в лёгкой форме, госпитализация ему не потребовалась. Специалисты также указали — преобладающей формой коронавируса в Башкирии на конец сентября является Омикрон.