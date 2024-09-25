Новый штамм коронавируса завезли в Уфу ещё летом

Между тем Роспотребнадзор Республики Башкортостан проинформировал о том, что за медицинской помощью уфимец обратился ещё в августе. Пресс-служба надзорного ведомства попыталась успокоить панику, разъяснив, что заболевание у пациента прошло в лёгкой форме, госпитализация ему не потребовалась. Специалисты также указали — преобладающей формой коронавируса в Башкирии на конец сентября является Омикрон.