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Posted 25 сентября, 17:09

Published 25 сентября, 17:09

Modified 25 сентября, 17:31

Updated 25 сентября, 17:31

Новый штамм коронавируса завезли в Уфу ещё летом

Новый штамм коронавируса завезли в Уфу ещё летом

25 сентября 2024, 17:09
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Башкирия
Очередной вариант COVID-19, как выяснили специалисты, появился на территории Башкирии гораздо раньше, чем казалось — сообщили в среду, 25 сентября, в башкортостанском управлении Роспотребнадзора.

Напомним, штамм XEC из семейства Omicron был выявлен в Европе вирусологами в июне 2024 года. Осенью стало известно, что два случая инфицирования новым вариантом «ковида» обнаружили и в России. Как сообщал Mkset, носителями оказались житель Ростовской области и пациент из столицы Башкирии.

Новый штамм коронавируса нашли в Уфе
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Между тем Роспотребнадзор Республики Башкортостан проинформировал о том, что за медицинской помощью уфимец обратился ещё в августе. Пресс-служба надзорного ведомства попыталась успокоить панику, разъяснив, что заболевание у пациента прошло в лёгкой форме, госпитализация ему не потребовалась. Специалисты также указали — преобладающей формой коронавируса в Башкирии на конец сентября является Омикрон.

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