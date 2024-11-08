Температура воздуха

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Ноябрь
Опасный острый дождь идет в Башкирию
8 ноября, 10:50
Зимняя погода идёт в Башкирию
5 ноября, 14:14
Аномальный ноябрь ждёт Башкирию
4 ноября, 09:30
Октябрь
Каким будет ноябрь в Башкирии
24 октября, 06:17
Названа дата включения отопления в Уфе
1 октября, 07:40
Сентябрь
Пуховик или платье: капризы погоды проверяют уфимцев
26 сентября, 01:28
Погода в Башкирии заставит достать валенки и шубы
19 сентября, 13:37
Осень в Башкирии отменяется
9 сентября, 17:17
Сентябрь в Башкирии будет из ряда вон выходящим
8 сентября, 05:37
Сентябрь в Башкирии окажется аномальным
6 сентября, 13:37
В Башкирию идут морозы: вернется ли тепло
5 сентября, 13:17
Капризную погоду обещают в Башкирии
2 сентября, 16:19
Август
Сентябрь в Башкирии начнется с ночных сюрпризов
30 августа, 09:59
Лето всё: дожди и холод возвращаются в Башкирию
25 августа, 19:07
Жуткий циклон идёт на Башкирию
12 августа, 07:17
Погода в Башкирии ошеломит всех
4 августа, 08:29
Июль
Серьезное ухудшение погоды ждет Башкирию
28 июля, 09:58
По Башкирии запретили ездить фурам
4 июля, 09:49
Июнь
Как в тропиках: в Уфе установлен новый температурный рекорд
16 июня, 11:02
Май
Холодный ветер с дождем усилится до 18 м/с
11 мая, 11:43

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