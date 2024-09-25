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Posted 25 сентября, 17:22

Published 25 сентября, 17:22

Modified 25 сентября, 18:15

Updated 25 сентября, 18:15

Путин назвал условия начала ядерной войны

Путин назвал условия начала ядерной войны

25 сентября 2024, 17:22
Фото: kremlin.ru
Россия может применить свой ядерный арсенал при данных об угрозе в сторону РФ или Белоруссии, об этом глава государства сообщил на заседании в среду, 25 сентября.

На заседании Совета Безопасности по вопросам ядерного сдерживания, которое состоялось в среду, 25 сентября, Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал несколько важных заявлений. По сути, главнокомандующий РФ назвал условия начала ядерной войны. Соответственно, любые пуски дальнобойных ракет по РФ или нападение на Белоруссию приведут к ядерной войне, отмечают военные аналитики.

— Мы внесли предложенные изменения касательно условий применения ядерной силы. В обновлённом проекте Основ расширена категория стран и военных блоков, к которым применяется ядерное сдерживание. Также уточнен список военных угроз, против которых существует ядерное сдерживание. В новой версии документа агрессия со стороны любого неядерного государства с поддержкой или участием ядерного государства рассматривается как совместная атака на Россию, — акцентировал внимание Путин в протокольной вступительной части своего выступления.

Это означает, что Россия может рассмотреть возможность использования ядерного арсенала, если будут получены достоверные сведения о запуске ракет или беспилотных летательных аппаратов, направленных на территорию страны. Кроме того, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на угрозу Беларуси. Вместе с этим, Россия проявляет высокую степень ответственности в отношении ядерного оружия и прилагает усилия для предотвращения «распространения ядерных арсеналов и их частей».

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Ранее Washington Post писал о том, что на Западе усиливается неопределенность: их тревожит, каким будет реакция Москвы на потенциальное решение о дальнобойных ударах. Как отмечает издание на основе собственной аналитики, ядерный сценарий маловероятен, и для Москвы он остается последним средством. Поэтому Кремль ищет альтернативные способы гарантировать соблюдение своих «красных линий». Эксперты и чиновники, имеющие связи с высокопоставленными российскими дипломатами, утверждают, что Путин намерен найти «более изящный и ограниченный ответ», если Запад предоставит Украине доступ к ракетам с увеличенной дальностью для атак на Россию.

Напомним, ранее Кремль озвучил, когда кончится СВО.

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