Путин назвал условия начала ядерной войны

Posted 25 сентября, 17:22
Published 25 сентября, 17:22
Modified 25 сентября, 18:15
Updated 25 сентября, 18:15
На заседании Совета Безопасности по вопросам ядерного сдерживания, которое состоялось в среду, 25 сентября, Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал несколько важных заявлений. По сути, главнокомандующий РФ назвал условия начала ядерной войны. Соответственно, любые пуски дальнобойных ракет по РФ или нападение на Белоруссию приведут к ядерной войне, отмечают военные аналитики.
— Мы внесли предложенные изменения касательно условий применения ядерной силы. В обновлённом проекте Основ расширена категория стран и военных блоков, к которым применяется ядерное сдерживание. Также уточнен список военных угроз, против которых существует ядерное сдерживание. В новой версии документа агрессия со стороны любого неядерного государства с поддержкой или участием ядерного государства рассматривается как совместная атака на Россию, — акцентировал внимание Путин в протокольной вступительной части своего выступления.
Это означает, что Россия может рассмотреть возможность использования ядерного арсенала, если будут получены достоверные сведения о запуске ракет или беспилотных летательных аппаратов, направленных на территорию страны. Кроме того, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на угрозу Беларуси. Вместе с этим, Россия проявляет высокую степень ответственности в отношении ядерного оружия и прилагает усилия для предотвращения «распространения ядерных арсеналов и их частей».
Ранее Washington Post писал о том, что на Западе усиливается неопределенность: их тревожит, каким будет реакция Москвы на потенциальное решение о дальнобойных ударах. Как отмечает издание на основе собственной аналитики, ядерный сценарий маловероятен, и для Москвы он остается последним средством. Поэтому Кремль ищет альтернативные способы гарантировать соблюдение своих «красных линий». Эксперты и чиновники, имеющие связи с высокопоставленными российскими дипломатами, утверждают, что Путин намерен найти «более изящный и ограниченный ответ», если Запад предоставит Украине доступ к ракетам с увеличенной дальностью для атак на Россию.
Напомним, ранее Кремль озвучил, когда кончится СВО.