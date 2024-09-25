Путин назвал условия начала ядерной войны

Ранее Washington Post писал о том, что на Западе усиливается неопределенность: их тревожит, каким будет реакция Москвы на потенциальное решение о дальнобойных ударах. Как отмечает издание на основе собственной аналитики, ядерный сценарий маловероятен, и для Москвы он остается последним средством. Поэтому Кремль ищет альтернативные способы гарантировать соблюдение своих «красных линий». Эксперты и чиновники, имеющие связи с высокопоставленными российскими дипломатами, утверждают, что Путин намерен найти «более изящный и ограниченный ответ», если Запад предоставит Украине доступ к ракетам с увеличенной дальностью для атак на Россию.



Напомним, ранее Кремль озвучил, когда кончится СВО.