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Posted 26 сентября, 06:26

Published 26 сентября, 06:26

Modified 26 сентября, 11:57

Updated 26 сентября, 11:57

Новая финансовая пирамида обманула уфимцев

Новая финансовая пирамида обманула уфимцев

26 сентября 2024, 06:26
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В Уфе разразился скандал из-за компании Club Exchange, сообщает МВД России по Башкирии в четверг, 26 сентября.

Как стало известно, был задержан 33-летний подозреваемый, который активно вовлекал людей в этот псевдоинвестиционный проект. Схема выглядела заманчиво: высокие проценты доходности и возможность быстрого обогащения. Однако реальность оказалась далека от обещаний — никаких валютных операций не проводилось, а деньги, которые некоторые пользователи смогли вывести, были обеспечены вложениями других жертв.

Финансовая пирамида Club Exchange работала по классической схеме: новые инвесторы обеспечивали выплаты старым. В результате, когда поток новых вкладчиков иссяк, система рухнула, оставив множество людей без средств к существованию. По предварительным данным, уже установлено несколько десятков потерпевших, и это число продолжает расти.

Обвиняемый в данный момент находится под стражей, и следствие продолжает устанавливать полный круг потерпевших.

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