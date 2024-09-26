Новая финансовая пирамида обманула уфимцев

Posted 26 сентября, 06:26
Published 26 сентября, 06:26
Modified 26 сентября, 11:57
Updated 26 сентября, 11:57
Как стало известно, был задержан 33-летний подозреваемый, который активно вовлекал людей в этот псевдоинвестиционный проект. Схема выглядела заманчиво: высокие проценты доходности и возможность быстрого обогащения. Однако реальность оказалась далека от обещаний — никаких валютных операций не проводилось, а деньги, которые некоторые пользователи смогли вывести, были обеспечены вложениями других жертв.
Финансовая пирамида Club Exchange работала по классической схеме: новые инвесторы обеспечивали выплаты старым. В результате, когда поток новых вкладчиков иссяк, система рухнула, оставив множество людей без средств к существованию. По предварительным данным, уже установлено несколько десятков потерпевших, и это число продолжает расти.
Обвиняемый в данный момент находится под стражей, и следствие продолжает устанавливать полный круг потерпевших.