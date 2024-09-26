Новая финансовая пирамида обманула уфимцев

Как стало известно, был задержан 33-летний подозреваемый, который активно вовлекал людей в этот псевдоинвестиционный проект. Схема выглядела заманчиво: высокие проценты доходности и возможность быстрого обогащения. Однако реальность оказалась далека от обещаний — никаких валютных операций не проводилось, а деньги, которые некоторые пользователи смогли вывести, были обеспечены вложениями других жертв.