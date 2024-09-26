В Уфе проходят сплошные проверки автобусов

Posted 26 сентября, 05:15
Published 26 сентября, 05:15
Modified 26 сентября, 12:00
Updated 26 сентября, 12:00
На Уфимском шоссе развернулись масштабные проверки, в которых участвуют сотрудники технического надзора Госавтоинспекции и городской Полк ДПС. Цель мероприятия — обеспечить безопасность пассажиров и снизить количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с работой общественного транспорта.
В ходе рейда инспекторы проверяют как техническое состояние автобусов, так и соблюдение водителями правил перевозки пассажиров. Это включает в себя проверку документов, наличие необходимых лицензий и даже состояние самих транспортных средств.
Мнения горожан о проводимых проверках разнятся.
— Хорошо, что проверяют автобусы. Некоторые водители ездят как бешеные, нарушают правила, и это очень опасно, — считает пассажирка Елена.
— В общем то никаких проблем от этих проверок нет. Главное, чтобы водители были ответственными и соблюдали правила дорожного движения, — считает Анатолий.
— Мне лично охото доехать быстрее до места назначения, а в ходе проверок приходится задерживаться, что не совсем приятно, — считает Владимир.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям.