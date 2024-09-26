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Posted 26 сентября, 05:15

Published 26 сентября, 05:15

Modified 26 сентября, 12:00

Updated 26 сентября, 12:00

В Уфе проходят сплошные проверки автобусов

В Уфе проходят сплошные проверки автобусов

26 сентября 2024, 05:15
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Госавтоинспекция проводит плановую массовую акцию в четверг, 26 сентября.

На Уфимском шоссе развернулись масштабные проверки, в которых участвуют сотрудники технического надзора Госавтоинспекции и городской Полк ДПС. Цель мероприятия — обеспечить безопасность пассажиров и снизить количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с работой общественного транспорта.

В ходе рейда инспекторы проверяют как техническое состояние автобусов, так и соблюдение водителями правил перевозки пассажиров. Это включает в себя проверку документов, наличие необходимых лицензий и даже состояние самих транспортных средств.

Мнения горожан о проводимых проверках разнятся.

— Хорошо, что проверяют автобусы. Некоторые водители ездят как бешеные, нарушают правила, и это очень опасно, — считает пассажирка Елена.
— В общем то никаких проблем от этих проверок нет. Главное, чтобы водители были ответственными и соблюдали правила дорожного движения, — считает Анатолий.
— Мне лично охото доехать быстрее до места назначения, а в ходе проверок приходится задерживаться, что не совсем приятно, — считает Владимир.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям.

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