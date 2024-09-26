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Финансовая пирамида

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2024
Новая финансовая пирамида обманула уфимцев
26 сентября, 06:26
«Посадили подставных»: юрист высказался о деле «Социнвествклада»
25 июня, 08:02
В Уфе украли ₽1,7 млрд
24 июня, 08:29
Жители Башкирии потеряли ₽7 млн рублей в финансовой пирамиде
Организатору пирамиды из Башкирии вынесли приговор за многомиллионные хищения: женщина доказанную в суде вину не признала
3 мая, 06:56
2020
В Башкирии организатор финансовой пирамиды похитил почти 90 миллионов рублей
27 ноября 2020, 04:33
В Башкирии остановили финансовую пирамиду, которая выманила более 600 млн рублей
30 марта 2020, 03:37
«Остается ждать жертв»: эксперты раскрыли секреты модной в Башкирии денежной игры
По мнению финансиста, юриста и психолога, схема, популярная в Инстаграме, имеет все признаки финансовой пирамиды.
26 февраля 2020, 05:27
2019
В Башкирии депутат, банкир и меценат оказался замешан в скандале с квартирами
Семья, потерявшая две квартиры, 11 лет судилась, пока им отдали их деньги.
25 декабря 2019, 10:32
Создателей финансовой пирамиды «Древпром» из Башкирии отпустят на свободу
Их приговорили к срокам, которые они уже отбыли в СИЗО, и постановили отпустить.
20 декабря 2019, 04:51
В Башкирии шестерым сотрудникам «Древпрома» запросили около 100 лет лишения свободы
13 декабря 2019, 11:22
«Золотой запас» в Башкирии: Мы не связаны с «Роскомснаббанком»
Компания предоставила комментарий по громкому делу.
20 сентября 2019, 08:56
«Золотой запас» всё: Ведущий банк Башкирии оказался финансовой пирамидой
Сотрудники банка «Роскомснаббанк» вводили в заблуждение вкладчиков и переводили их деньги в сомнительные структуры.
19 сентября 2019, 17:27
В Башкирии признали виновной создательницу финансовой пирамиды
26 апреля 2019, 11:33
Много денег, ничего не делая: Фирму в Башкирии назвали финансовой пирамидой
Веские основания для таких подозрений есть у прокуратуры Кировского района Уфы.
26 марта 2019, 08:22
2018
Популярная в Уфе компания "Кэшбери" - финансовая пирамида: ЦБ
Главный регулятор предупреждает об опасности потерять деньги.
27 сентября 2018, 05:29
Как простому уфимцу в одночасье стать мультимиллионером
30 марта 2018, 05:07
Умер основатель МММ Сергей Мавроди
26 марта 2018, 10:39
2017
Россиян предупредили о новой финансовой пирамиде
6 октября 2017, 12:05

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