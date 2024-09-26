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Posted 26 сентября, 04:47

Published 26 сентября, 04:47

Modified 26 сентября, 12:00

Updated 26 сентября, 12:00

Премии исчезли в Башкирии

Премии исчезли в Башкирии

26 сентября 2024, 04:47
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В Дуванском районе работники дошкольных учреждений столкнулись с неожиданными проблемами в начислении заработной платы, сообщает прокуратура Башкирии в четверг, 26 сентября.

Проверка, проведенная прокуратурой Дуванского района, выявила серьезные нарушения в трудовом законодательстве, касающиеся двух детских садов.

Оказалось, что 35 сотрудников не получили свои законные стимулирующие выплаты за ноябрь 2023 года. Это обстоятельство вызвало недовольство и обеспокоенность среди работников детского сада.

В ответ на выявленные нарушения прокуратура внесла представления в адрес руководителей учреждений. Кроме того, были предприняты меры для взыскания недостающих выплат в судебном порядке. И вот результат: права граждан были восстановлены и работникам вернули более 280 тысяч рублей.

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