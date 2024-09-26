Премии исчезли в Башкирии

В ответ на выявленные нарушения прокуратура внесла представления в адрес руководителей учреждений. Кроме того, были предприняты меры для взыскания недостающих выплат в судебном порядке. И вот результат: права граждан были восстановлены и работникам вернули более 280 тысяч рублей.