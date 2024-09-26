Премии исчезли в Башкирии

Posted 26 сентября, 04:47
Published 26 сентября, 04:47
Modified 26 сентября, 12:00
Updated 26 сентября, 12:00
Проверка, проведенная прокуратурой Дуванского района, выявила серьезные нарушения в трудовом законодательстве, касающиеся двух детских садов.
Оказалось, что 35 сотрудников не получили свои законные стимулирующие выплаты за ноябрь 2023 года. Это обстоятельство вызвало недовольство и обеспокоенность среди работников детского сада.
В ответ на выявленные нарушения прокуратура внесла представления в адрес руководителей учреждений. Кроме того, были предприняты меры для взыскания недостающих выплат в судебном порядке. И вот результат: права граждан были восстановлены и работникам вернули более 280 тысяч рублей.