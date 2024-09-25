Башкирский экс-чиновник озолотился на ₽600000

Между тем в феврале 2021 года правоохранители закрыли дело, так и не придя ни к каким результатам. В 2023 году Харисов потребовал компенсацию за моральный ущерб, однако из запрошенных ₽3 млн суд удовлетворил лишь часть суммы — ₽600 000. Впрочем, истца устроило и это — журналистам чиновник сообщил, что деньги он уже получил.