Экс-главу молодежи Башкирии не пускают на СВО

В начале августа Гайдук продлили домашний арест. В этот раз суд вынес аналогичное решение — скандальная чиновница пробудет под арестом ещё месяц, как минимум до 9 октября. Как пишет «Ъ-Уфа», суд опасается, что Гайдук при более мягкой мере пресечения может скрыться от следствия — такое предположение высказал адвокат бывшей главы Госкомитета.