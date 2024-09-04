Экс-главу молодежи Башкирии не пускают на СВО

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Напомним, бывшую чиновницу задержали в июне 2024 года и обвинили в ущербе казне Республики на ₽2,6 млн, а также в превышении должностных полномочий. Ранее Гайдук высказывала желание отправиться в зону боевых действий.
В начале августа Гайдук продлили домашний арест. В этот раз суд вынес аналогичное решение — скандальная чиновница пробудет под арестом ещё месяц, как минимум до 9 октября. Как пишет «Ъ-Уфа», суд опасается, что Гайдук при более мягкой мере пресечения может скрыться от следствия — такое предположение высказал адвокат бывшей главы Госкомитета.