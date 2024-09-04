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Экс-главу молодежи Башкирии не пускают на СВО

Экс-главу молодежи Башкирии не пускают на СВО

4 сентября 2024, 16:11
Фото: 1MI
Суд в Уфе продлил меру пресечения экс-главе Госкоммолодёжи региона Яне Гайдук, сообщают местные СМИ.

Напомним, бывшую чиновницу задержали в июне 2024 года и обвинили в ущербе казне Республики на ₽2,6 млн, а также в превышении должностных полномочий. Ранее Гайдук высказывала желание отправиться в зону боевых действий.

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В начале августа Гайдук продлили домашний арест. В этот раз суд вынес аналогичное решение — скандальная чиновница пробудет под арестом ещё месяц, как минимум до 9 октября. Как пишет «Ъ-Уфа», суд опасается, что Гайдук при более мягкой мере пресечения может скрыться от следствия — такое предположение высказал адвокат бывшей главы Госкомитета.

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