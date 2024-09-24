Начальник МВД из Башкирии ездил на «блатных» номерах

Напомним, ранее в башкортостанском городе с населением чуть более 115 тысяч человек вскрыли крупную коррупционную схему. Начальнику местного отдела МВД и его заместителю инкриминировали статьи о мошенничестве и крупном взяточничестве. В их домах позже были проведены обыски.