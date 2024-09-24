Начальник МВД из Башкирии ездил на «блатных» номерах

Posted 24 сентября, 15:05
Published 24 сентября, 15:05
Modified 24 сентября, 15:07
Updated 24 сентября, 15:07
Напомним, ранее в башкортостанском городе с населением чуть более 115 тысяч человек вскрыли крупную коррупционную схему. Начальнику местного отдела МВД и его заместителю инкриминировали статьи о мошенничестве и крупном взяточничестве. В их домах позже были проведены обыски.
Как утверждает источник издания, речь идёт о сумме взятки примерно в ₽1,5 млн. Заседание по делу «оборотней в погонах» должно будет пройти в Советском районном суде Уфы.
Mkset также стали известны некоторые подробности об имуществе задержанного начальника ОМВД. Так, в качестве личного авто руководитель использовал BMW X5, в регистрационном номере которого присутствовала «блатная» последовательность «001».