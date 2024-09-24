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Posted 24 сентября, 15:05

Published 24 сентября, 15:05

Modified 24 сентября, 15:07

Updated 24 сентября, 15:07

Начальник МВД из Башкирии ездил на «блатных» номерах

Начальник МВД из Башкирии ездил на «блатных» номерах

24 сентября 2024, 15:05
Фото: 1MI
Источник Mkset сообщил новые подробности скандального дела с задержанием верхушки полиции города Октябрьского.

Напомним, ранее в башкортостанском городе с населением чуть более 115 тысяч человек вскрыли крупную коррупционную схему. Начальнику местного отдела МВД и его заместителю инкриминировали статьи о мошенничестве и крупном взяточничестве. В их домах позже были проведены обыски.

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Как утверждает источник издания, речь идёт о сумме взятки примерно в ₽1,5 млн. Заседание по делу «оборотней в погонах» должно будет пройти в Советском районном суде Уфы.

Mkset также стали известны некоторые подробности об имуществе задержанного начальника ОМВД. Так, в качестве личного авто руководитель использовал BMW X5, в регистрационном номере которого присутствовала «блатная» последовательность «001».

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