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Компенсация

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Ноябрь
Отдых в Абхазии обернулся мучениями для семьи из Башкирии
11 ноября, 10:01
Октябрь
Уфимцы разоряют «Рив Гош»
30 октября, 07:54
В Башкирии заставили заплатить за выходные
30 октября, 05:22
Ратмир Мавлиев: «Ситуация неприятная, главное, все живы»
14 октября, 07:51
В Башкирии продлили льготы на ЖКХ
9 октября, 11:55
Сентябрь
Башкирский экс-чиновник озолотился на ₽600000
25 сентября, 14:51
Похороны вместо свадьбы устроили в Уфе
11 сентября, 07:20
Август
Сломавшую ногу на работе женщину запугали в Башкирии
30 августа, 19:08
Мужчина стал калекой на работе в Башкирии
27 августа, 06:58
Собака напала на ребенка в Башкирии
20 августа, 06:51
Видео. Мигранты попытались сжечь охранника клуба в Уфе
14 августа, 11:47
Поездка в такси обошлась в ₽450 000 в Башкирии
9 августа, 07:32
Собака разорвала ногу девочки в Башкирии
8 августа, 09:12
Девочка едва не осталась калекой после картинга
7 августа, 06:01
Июль
Покалечить женщину в Башкирии — ₽800 000
30 июля, 12:12
Тело мужчины извлекли из-под завалов в Башкирии
29 июля, 11:08
Уфимка сломала ребра в автобусе
23 июля, 12:02
Уфимка потребовала ₽2 млн за ДТП у «Дома Печати»
16 июля, 11:50
Парень погиб на работе от взрыва в Башкирии
16 июля, 07:06
Подследственный мэр Салавата обиделся на пенсионерку и отсудил у неё 70 тыс. руб
15 июля, 06:07

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