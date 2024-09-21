Башкирские чиновники вернули голову гусю

Ранее неизвестные повредили новый арт-объект, появившийся перед местным драмтеатром — статуэтку гуся-конферансье изначально установили к фестивалю гостеприимства в августе. Арт-объект, как сообщали в администрации Стерлитамака, не простоял тогда и трёх дней, вандалы «обезглавили» гуся. Спустя месяц мастера вернули ему прежний вид.