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Posted 21 сентября, 07:35

Published 21 сентября, 07:35

Modified 21 сентября, 07:37

Updated 21 сентября, 07:37

Башкирские чиновники вернули голову гусю

Башкирские чиновники вернули голову гусю

21 сентября 2024, 07:35
Фото: Администрация Стерлитамака
Последствия наглого акта вандализма устранили в Стерлитамаке, отчитались власти на ресурсах муниципальной администрации.

Ранее неизвестные повредили новый арт-объект, появившийся перед местным драмтеатром — статуэтку гуся-конферансье изначально установили к фестивалю гостеприимства в августе. Арт-объект, как сообщали в администрации Стерлитамака, не простоял тогда и трёх дней, вандалы «обезглавили» гуся. Спустя месяц мастера вернули ему прежний вид.

— Гусь вернулся на прежнее место и готов открывать театральный сезон.
Вандалы свернули шею гусю в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал об акте вандализма, произошедшем в Уфе. Неизвестные выбили стёкла на новом остановочном павильоне.

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