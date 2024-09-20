mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 07:20

Published 20 сентября, 07:20

Modified 20 сентября, 10:49

Updated 20 сентября, 10:49

Вандалы крушат Уфу

Вандалы крушат Уфу

20 сентября 2024, 07:20
Фото: Соцсети
Сюжет
Башкирия
Местные жители собираются искать виновного с помощью видеокамер, чтобы привлечь их к ответственности, сообщают в пятницу, 20 сентября, в соцсетях.

На кадрах, опубликованных пользователями социальных сетей, видно, как стекло новенькой остановки по улице Свободы, разбито в дребезги. Этот инцидент вызвал бурную реакцию среди местных жителей, которые недоумевают, как такое могло произойти.

Некоторые комментаторы предполагают, что причина повреждения может быть не только в злонамеренных действиях, но и в качестве материалов.

— Может, перекос стекла? Калёное махом трескается, — пишет один из пользователей.
— Гетто бунтует, — замечает один из комментаторов, подчеркивая растущее беспокойство о безопасности в городе.

Проблема вандализма в Уфе становится все более актуальной. Так в начале сентября, в социальных сетях глава Ленинского района поделился печальной новостью о том, что на территории этно-деревни были испорчены урна и покрытие.

Утро началось с неприятностей в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Грибы запретили продавать в БашкирииМигранты не нужны БашкирииВахтовик легко получил ₽3 млн, но есть нюанс
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Вандализм#Башкортостан#Социальные сети#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Безопасность#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Инцидент#Проблема#Остановка#Местные жители
Подпишитесь
Популярное