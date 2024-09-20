Вандалы крушат Уфу

Posted 20 сентября, 07:20
Published 20 сентября, 07:20
Modified 20 сентября, 10:49
Updated 20 сентября, 10:49
На кадрах, опубликованных пользователями социальных сетей, видно, как стекло новенькой остановки по улице Свободы, разбито в дребезги. Этот инцидент вызвал бурную реакцию среди местных жителей, которые недоумевают, как такое могло произойти.
Некоторые комментаторы предполагают, что причина повреждения может быть не только в злонамеренных действиях, но и в качестве материалов.
— Может, перекос стекла? Калёное махом трескается, — пишет один из пользователей.
— Гетто бунтует, — замечает один из комментаторов, подчеркивая растущее беспокойство о безопасности в городе.
Проблема вандализма в Уфе становится все более актуальной. Так в начале сентября, в социальных сетях глава Ленинского района поделился печальной новостью о том, что на территории этно-деревни были испорчены урна и покрытие.