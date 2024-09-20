Хабиров посетил мистическое место

Posted 20 сентября, 16:57
Published 20 сентября, 16:57
Modified 20 сентября, 19:20
Updated 20 сентября, 19:20
В пятницу, 20 сентября, руководитель Республики посетил водонапорную башню — памятник культуры, расположенный в частном секторе за «Телецентром».
Напомним, объект является постройкой начала XX века — её эксплуатацию прекратили ещё в том же столетии, с тех пор «водокачка» оставалась бесхозной, вокруг неё сложилось множество городских легенд. Лишь в 2021 башню признали объектом архитектурного наследия. В 2024 году власти Уфы взялись за благоустройство её окрестностей.
Как пишет пресс-служба Радия Хабирова, в ходе рабочего визита глава Башкирии обсудил с мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым дальнейшие планы по развитию общественного пространства вокруг башни. Власти раскрыли, что в будущем «водочка» обзаведётся смотровой площадкой и лестницей, по которой до объекта можно будет быстро добраться с Набережной реки Белой.