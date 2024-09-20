mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 16:57

Published 20 сентября, 16:57

Modified 20 сентября, 19:20

Updated 20 сентября, 19:20

Хабиров посетил мистическое место

Хабиров посетил мистическое место

20 сентября 2024, 16:57
Фото: пресс-служба главы Башкирии
Сюжет
Башкирия
О поездке к загадочному объекту в Уфе отчиталась в пятницу, 20 сентября, пресс-служба Главы Башкирии.

В пятницу, 20 сентября, руководитель Республики посетил водонапорную башню — памятник культуры, расположенный в частном секторе за «Телецентром».

Напомним, объект является постройкой начала XX века — её эксплуатацию прекратили ещё в том же столетии, с тех пор «водокачка» оставалась бесхозной, вокруг неё сложилось множество городских легенд. Лишь в 2021 башню признали объектом архитектурного наследия. В 2024 году власти Уфы взялись за благоустройство её окрестностей.

Как пишет пресс-служба Радия Хабирова, в ходе рабочего визита глава Башкирии обсудил с мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым дальнейшие планы по развитию общественного пространства вокруг башни. Власти раскрыли, что в будущем «водочка» обзаведётся смотровой площадкой и лестницей, по которой до объекта можно будет быстро добраться с Набережной реки Белой.

В Уфе осветили башню с призраками
Узнать подробнее
Читайте также:
В Уфе снесут десять домовКогда памятник Салавату Юлаеву в Уфе отправят на реставрацию«Сносить собрались?» Что происходит у памятника Салавату Юлаеву в Уфе
#Общество#Город#Культура#Башкирия#Уфа#Благоустройство#Башкортостан#Памятник#Новости Башкирии#Новости Уфы#Мэр Уфы#Ратмир Мавлиев#Хабиров#Набережная реки Белой#История#Телецентр#Смотровая площадка#Водонапорная башня#Архитектурное наследие#Общественное пространство
Подпишитесь
Популярное