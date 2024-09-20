Хабиров посетил мистическое место

Напомним, объект является постройкой начала XX века — её эксплуатацию прекратили ещё в том же столетии, с тех пор «водокачка» оставалась бесхозной, вокруг неё сложилось множество городских легенд. Лишь в 2021 башню признали объектом архитектурного наследия. В 2024 году власти Уфы взялись за благоустройство её окрестностей.