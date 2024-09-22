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Озеро Тёплое

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Сентябрь
Уфу наградили за гигантскую рыбу
22 сентября, 07:30
Август
Милота дня: в Уфе устроили заплыв с собаками
12 августа, 06:15
Июнь
Пьяный пловец бросил вызов спасателям в Уфе
Дежурившие на озере специалисты не дали утонуть 21-летнему парню, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.
20 июня, 09:49
Май
Топ-10 пляжей Уфы назвали эксперты
31 мая, 04:45
В Уфе летом 2024 года будет работать 10 официальных пляжей
22 мая, 12:09
Пляжная зона в Уфе пока не будет открыта
Подрядчики только готовят зону побережья озера Тёплого к приему отдыхающих.
17 мая, 16:37

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