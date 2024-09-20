В Уфе спалили автомобиль экс-чиновника

Posted 20 сентября, 12:06
Published 20 сентября, 12:06
Modified 20 сентября, 19:39
Updated 20 сентября, 19:39
Как сообщают следователи, инцидент произошел в сентябре 2023 года, когда подсудимый, воспользовавшись легковоспламеняющейся жидкостью, подложил коробку под крыло иномарки и поджег её. После этого он быстро скрылся с места преступления.
Суд установил, что автомобиль принадлежал заместителю главы администрации Благовещенска, который занимал свою должность до декабря 2023 года. Ущерб от действий злоумышленника составил более 1,4 миллиона рублей.
Интересно, что подсудимый не признал своей вины, но в результате ему назначили наказание в виде 2 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как сообщают инсайдерские источники, тогда полицейские якобы задержали чиновника — бывшего заместителя главы администрации Благовещенска, который, как выяснилось, был вовлечен в этот скандал тем, что поджег машину своего коллеги.