Криминальный авторитет держал в страхе Башкирию

Летний день в июле 2024 года обещал быть спокойным для семьи из четырех человек, решившей провести время на платном пруду в селе Кудеевский Республики Башкортостан. Однако их расслабленный отдых внезапно омрачил конфликт с 46-летним уфимцем и его знакомыми, которые решили сделать замечание отдыхающим за купание в «неприемлемом» месте. Вместо того чтобы оставить ситуацию на уровне дружеской беседы, конфликт быстро перерос в нечто более серьезное.