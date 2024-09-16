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Posted 16 сентября, 12:00

Published 16 сентября, 12:00

Modified 16 сентября, 14:55

Updated 16 сентября, 14:55

Криминальный авторитет держал в страхе Башкирию

Криминальный авторитет держал в страхе Башкирию

16 сентября 2024, 12:00
Фото: Следком Башкирии
Сюжет
Башкирия
В Иглинском районе произошел инцидент, который превратил отдых семьи у водоема в настоящий кошмар и разборки с этической шайкой, сообщает в понедельник, 16 сентября, Следком Республики Башкортостан.

Летний день в июле 2024 года обещал быть спокойным для семьи из четырех человек, решившей провести время на платном пруду в селе Кудеевский Республики Башкортостан. Однако их расслабленный отдых внезапно омрачил конфликт с 46-летним уфимцем и его знакомыми, которые решили сделать замечание отдыхающим за купание в «неприемлемом» месте. Вместо того чтобы оставить ситуацию на уровне дружеской беседы, конфликт быстро перерос в нечто более серьезное.

Как сообщает следствие, обиженные «рыбаки» не только начали преследовать семью до их дома, но и устроили настоящую сцену насилия. В ход пошли не только кулаки — злоумышленники использовали металлический прут и даже угрожали пистолетом. Наготове оказались и цепные псы. Четверо пострадавших от действий преступной группы обратились за медицинской помощью.

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После этого ужаса участники конфликта скрылись, но правоохранительным органам удалось установить их местонахождение благодаря оперативным действиям УФСБ Республики. Обвиняемый, 46-летний уфимец, был задержан, а суд принял решение о его аресте. Как позже выяснилось, это дело не ограничится лишь одним хулиганом: следственные мероприятия продолжаются для выявления всех участников нападения.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве против всей преступной группы, а также ведет расследование в отношении ее лидера — ранее судимого человека с связями среди криминальных авторитетов.

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