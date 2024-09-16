Криминальный авторитет держал в страхе Башкирию

Posted 16 сентября, 12:00
Published 16 сентября, 12:00
Modified 16 сентября, 14:55
Updated 16 сентября, 14:55
Летний день в июле 2024 года обещал быть спокойным для семьи из четырех человек, решившей провести время на платном пруду в селе Кудеевский Республики Башкортостан. Однако их расслабленный отдых внезапно омрачил конфликт с 46-летним уфимцем и его знакомыми, которые решили сделать замечание отдыхающим за купание в «неприемлемом» месте. Вместо того чтобы оставить ситуацию на уровне дружеской беседы, конфликт быстро перерос в нечто более серьезное.
Как сообщает следствие, обиженные «рыбаки» не только начали преследовать семью до их дома, но и устроили настоящую сцену насилия. В ход пошли не только кулаки — злоумышленники использовали металлический прут и даже угрожали пистолетом. Наготове оказались и цепные псы. Четверо пострадавших от действий преступной группы обратились за медицинской помощью.
После этого ужаса участники конфликта скрылись, но правоохранительным органам удалось установить их местонахождение благодаря оперативным действиям УФСБ Республики. Обвиняемый, 46-летний уфимец, был задержан, а суд принял решение о его аресте. Как позже выяснилось, это дело не ограничится лишь одним хулиганом: следственные мероприятия продолжаются для выявления всех участников нападения.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве против всей преступной группы, а также ведет расследование в отношении ее лидера — ранее судимого человека с связями среди криминальных авторитетов.